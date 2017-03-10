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ünlü fizikçi: 'insan doğası hepimizi yok edebilir!'

ÜNLÜ FİZİKÇİ: 'İNSAN DOĞASI HEPİMİZİ YOK EDEBİLİR!'

İngiliz Times gazetesine konuşan ünlü fizikçi Hawking, hızlı teknolojik gelişmelerin insanoğlunun doğuştan gelen saldırgan doğası ile birleştiğinde insan ırkını tehdit edebileceğini söyledi.

Tarih : 10 Mart 2017, 11:04
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75 yaşındaki teorik fizikçi ve evrenbilimci Hawking, 'Uygarlığın başlangıcından beri saldırganlık, insan için yaşama şansını arttırması sebebiyle yararlı bir içgüdü olmuştur. ' diye konuştu. Teknolojinin 'nükleer ya da biyolojik bir savaş' ile insanlığı yok edebilecek boyuta geldiğini belirten ünlü fizikçi, bir 'dünya hükümeti' kurulmaması halinde teknolojinin saldırganlık ile birleşip insan ırkının sonlanmasına sebep olabileceğini de ekledi.



Dünya'da yaşamın sonsuza dek sürmeyeceği konusunda sürekli uyarılarda bulunan İngiliz fizikçi ve evrenbilimci Hawking, insanın saldırganlık içgüdüsünün teknoloji ile bir araya geldiğinde bir yıkıma dönüşebileceği için teknolojinin kontrol altına alınması gerektiğini vurguladı. Daha önceden yapay zekanın tehlikeleri ile ilgili yorumda bulunan fizikçi, tehditlerin erken tespit edilebilmesine ihtiyaç olduğunu belirtmişti.



 



kaynak:sabah








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