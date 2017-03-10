

75 yaşındaki teorik fizikçi ve evrenbilimci Hawking, 'Uygarlığın başlangıcından beri saldırganlık, insan için yaşama şansını arttırması sebebiyle yararlı bir içgüdü olmuştur. ' diye konuştu. Teknolojinin 'nükleer ya da biyolojik bir savaş' ile insanlığı yok edebilecek boyuta geldiğini belirten ünlü fizikçi, bir 'dünya hükümeti' kurulmaması halinde teknolojinin saldırganlık ile birleşip insan ırkının sonlanmasına sebep olabileceğini de ekledi.







Dünya'da yaşamın sonsuza dek sürmeyeceği konusunda sürekli uyarılarda bulunan İngiliz fizikçi ve evrenbilimci Hawking, insanın saldırganlık içgüdüsünün teknoloji ile bir araya geldiğinde bir yıkıma dönüşebileceği için teknolojinin kontrol altına alınması gerektiğini vurguladı. Daha önceden yapay zekanın tehlikeleri ile ilgili yorumda bulunan fizikçi, tehditlerin erken tespit edilebilmesine ihtiyaç olduğunu belirtmişti.







kaynak:sabah