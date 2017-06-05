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ünlü fenomen korcan cinemre, nihat hatipoğlu'nu trolledi

ÜNLÜ FENOMEN KORCAN CİNEMRE, NİHAT HATİPOĞLU'NU TROLLEDİ

Daha önce katıldığı televizyon programında sunucuları trollemesi ile adından söz ettiren Korcan Cinemre'nin son kurbanı ünlü ilahiyatçı Nihat Hatipoğlu oldu.

Tarih : 05 Haziran 2017, 10:42
Puan Ver : Ünlü Fenomen Korcan Cinemre, Nihat Hatipoğlu'nu Trolledi(10/10)11


Katıldığı TV programlarında gerek sunucuları gerekse yarışmacıları trollemesi ile fenomen olan Korcan Cinemre'nin hedefinde bu kez Nihat Hatipoğlu vardı.

 

"TOPLU TAŞIMA ARAÇLARINDA..."

 

Alandaki kalabalık arasından söz alan ve Kırgız Türkü olduğunu belirten Cinemre, ünlü ilahiyatçıya "Toplu taşıma araçlarında yüksek sesle müzik dinlemek kul hakkına girer mi?" sorusunu yöneltti.

 

NİHAT HATİPOĞLU CEVAPLADI

 

Hiçbir şey olmamış gibi Cinemre'nin sorusuna cevap veren Hatipoğlu, "Başkalarına saygısızlıktır ve doğru bir şey değildir" dedi.



 



kaynak:gazetevatan








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