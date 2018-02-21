ÜNLÜ EKONOMİSTTEN BİTCOİN UYARISI: TARİHİN EN ZEKİ TEZGAHI
Ünlü fon yöneticisi Paul Singer, Bitcoin'in tarihin en zeki tezgahlarından biri olduğunu söyledi.
Ünlü hedge fon yöneticisi Paul Singer, müşterilerine geçtiği mektupta tarih yazıldığında, kripto paraların tarihteki en zeki tezgahlardan biri olarak tanımlanacağını söyledi. Bloomberg'in haberine göre Singer, tek başına kripto paraların balon ya da dolandırıcılık olmadığını, bu paraların limit dışı olduğunu belirtti.
BITCOIN NE KADAR?
Kripto para piyasasında bu sabah aşağı yönlü bir ivme söz konusu. TSİ 10:50 itibariyle Bitcoin yüzde 5 gerileme ile 11 bin 110 dolardan işlem gördü. Bitcoin yanında diğer kripto paralarda da gerileme kaydedildi. Ripple yüzde 4 düşüşle 1,01, Ethereum yüzde 2,6 düşüşle 889, Litecoin ise yüzde 8 düşüşle 224 dolardan işleme konu oldu.
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
- 'afrin Merkeze Girildi' Fotoğrafını Paylaşan Muhabir, Esad Yanlısıymış
- Gelin-Kaynanalı Uyuşturucu Çetesi Çökertildi
- Şimdi Ypg Düşünsün! Özel Harekat Polisleri Tekbirlerle Afrin'e Gitti
- Kuzey Irak Şehidinin Babasını, 2015'te Şehit Düşen Dağlıca Şehidinin Babası Teselli Etti
- Pyd Esad'la Terörist Koridoru İçin Stratejik Tel Rıfat'ı Görüşüyor
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
- Yıldırım Fırtınası Sonu Oldu! Şarjdaki Cep Telefonu Kulağında Eridi
- Market Sapığı, Sıra Bekleyen Kadının Etek Altını Videoya Çekti
- Almanya'da Lima İsimli Köpek Parti Üyesi Yapıldı
- Halk, 5 Yaşındaki Kızı İstismar Edip Öldüren Zanlıları Linç Etti
- Özgürlüğe Yolculuk! Mezbahaya Götürülürken Kaçtı, Yüzerek Adaya Çıktı
Bu Haberle İlgili Yorumlar