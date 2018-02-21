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Ünlü Ekonomistten Bitcoin Uyarısı: Tarihin En Zeki Tezgahı

ÜNLÜ EKONOMİSTTEN BİTCOİN UYARISI: TARİHİN EN ZEKİ TEZGAHI

Ünlü fon yöneticisi Paul Singer, Bitcoin'in tarihin en zeki tezgahlarından biri olduğunu söyledi.

Tarih : 21 Şubat 2018, 13:40
Puan Ver : Ünlü Ekonomistten Bitcoin Uyarısı: Tarihin En Zeki Tezgahı(10/10)6

Ünlü hedge fon yöneticisi Paul Singer, müşterilerine geçtiği mektupta tarih yazıldığında, kripto paraların tarihteki en zeki tezgahlardan biri olarak tanımlanacağını söyledi. Bloomberg'in haberine göre Singer, tek başına kripto paraların balon ya da dolandırıcılık olmadığını, bu paraların limit dışı olduğunu belirtti.

BITCOIN NE KADAR?

Kripto para piyasasında bu sabah aşağı yönlü bir ivme söz konusu. TSİ 10:50 itibariyle Bitcoin yüzde 5 gerileme ile 11 bin 110 dolardan işlem gördü. Bitcoin yanında diğer kripto paralarda da gerileme kaydedildi. Ripple yüzde 4 düşüşle 1,01, Ethereum yüzde 2,6 düşüşle 889, Litecoin ise yüzde 8 düşüşle 224 dolardan işleme konu oldu.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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