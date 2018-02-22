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Ünlü Ekonomist Uyardı: Abd Ekonomisi İflas Etmek Üzere

Ünlü ekonomist uyardı: ABD ekonomisi iflas etmek üzere

ÜNLÜ EKONOMİST UYARDI: ABD EKONOMİSİ İFLAS ETMEK ÜZERE

Dünyanın en büyük hedge fonu Bridgewater'ın yöneticisi Ray Dalio, ABD ekonomisinin iflas riski ile karşı karşıya olduğunu belirtti.

Tarih : 22 Şubat 2018, 14:20
Puan Ver : Ünlü Ekonomist Uyardı: Abd Ekonomisi İflas Etmek Üzere(5/10)1

Dünyanın en büyük hedge fonu Bridgewater'ın yöneticisi Ray Dalio'dan ABD ekonomisine dair yeni bir uyarı geldi. Dalio'ya göre ABD ekonomisi balon yapmak üzere ve 2020'den önce resesyona girme ihtimali yüzde 70.

"BALON ÖNCESİ BİR AŞAMADA"

150 milyar dolarlık hedge fonun direksiyonundaki isim, "Balon evresine girebilecek balon öncesi bir aşamada olabiliriz. ABD ekonomisinin balona ulaşması çok zaman almayacak ve sonra da iflas fazına geçilecek. Bir sonraki başkanlık seçimlerinden önce resesyon ihtimali de nispeten yüksek, belki de bu oran yüzde 70'te." dedi.

Dalio, yaklaşık bir yıl önce hedge fonun günlük operasyonlarından çekilse de görüşleri Wall Street'te önemli etki yapıyor.

Dalio, ABD'de olası bir resesyonun halkı birbirine düşürebileceğinden de endişe ediyor.

FED ÜYESİ DE UYARDI

Diğer yandan Dallas Fed Başkanı Robert Kaplan da Fed'in son vergi indirimleri ile birlikte hızlanması beklenen ekonomik büyümeye yanıt olarak faiz oranlarını artırmaya devam etmesi gerektiğini söyledi.

"Fed'in yavaş yavaş ve sabırlı şekilde federal fon faiz oranlarını 2018'de artırmaya devam etmesi gerektiğine inanıyorum" diye konuşan Kaplan, "Tarih, ekonomik konjonktürün bu aşamasında Fed'in gevşek para politikasını sona erdirmek için çok uçun süre beklemesinin aşırılıkların ve dengesizliklerin oluşmaya başlamasına yol açacağına işaret ediyor" dedi.

Bu yıl FOMC'de oy verme hakkı bulunmayan Kaplan, yaptığı açımlamada faiz artırımlarında eğrinin gerisinde kalınmasının bir resesyonu daha olası hale getireceğini de savundu.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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