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ÜNLÜ DÖNERCİNİN SAHİBİNİN FETÖ İLE BAĞLANTISI DEŞİFRE EDİLDİ!


ÜNLÜ DÖNERCİNİN SAHİBİNİN FETÖ İLE BAĞLANTISI DEŞİFRE EDİLDİ!
Tarih : 13 Nisan 2017, 10:04
Puan Ver : Ünlü Dönercinin Sahibinin Fetö İle Bağlantısı Deşifre Edildi!(8/10)5


Telefonunda kriptolu haberleşme programı ByLock bulunan Verda, savunmasında ByLock yüklediğini hatırlamadığını söyledi.



Ankara Cumhuriyet Savcısı Musa Yücel, ocakta tutuklanan Hosta Restaurant zincirinin sahibi Verdal Hosta hakkındaki soruşturmasını tamamladı. "FETÖ üyesi olmak" suçlamasıyla hazırlanan iddianamede soruşturmanın 2014 yılında gönderilen ihbar mektubuyla başlatıldığı belirtildi.



KİLİT: BELGELER DEPOLARDA

Hosta'nın örgütle bağlantılarına ilişkin önemli hususların paylaşıldığı iddianamede, 'Kilit' kod isimli gizli tanık, Hosta'nın kurduğu çok sayıda şirketi bazı kaygılarından dolayı üçüncü kişilerin üzerine yaptırdığını, şirketlerin mali müşavirlik işlemlerini yürüten kişilerin gayri resmi bütün işlemlerinden bilgidar olduğunu ve kayıt dışı bilgi-belgelerin bu kişilerde bulunduğunu söyledi. Ayrca 17-25 Aralık sonrası Verdal Hosta ve şirketlerinin FETÖ ile bağlantısını deşifre edecek belgelerin Sincan ve Şaşmaz'da bulunan depolarda saklandığını da anlattı.



 



kaynak:milliyet






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