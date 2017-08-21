Yeditepe ve Marmara Üniversitesi'nde öğretim görevliliği yapıp aynı zamanda doktorluğa da devam eden Doç. Dr. Suat Biçer, aşırı dozda aldığı ilaçla intihar etti.

Çocuk acil tıp alanında uzun yıllar İstanbul Bakırköy Kadın ve Çocuk Hastalıkları eğitim ve Araştırma Hastanesi ve Yeditepe Üniversitesi'nde çalışan, halen Marmara Üniversitesi'nde çalışmakta olan akademisyen Doç. Dr. Suat Biçer, intihar etti.

KURTARILAMADI

Evinde yüksek dozda kolşisin maddesi alan Biçer'i eşi Serap Biçer baygın halde bulunca sağlık ekiplerine haber verdi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından görev yaptığı Marmara Üniversitesi Pendik Hastanesine kaldırıldı. Burada midesi yıkanan Biçer, daha sonra yoğun bakım ünitesine alındı. Sosyal medyada da Biçer için kan ihtiyacı olduğu belirtilerek kan bağışı konusunda yardım istendi. Ancak Biçer yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayata gözlerini yumdu.

"İYİ KALPLİ VE TEMİZ YÜREKLİ BİR AĞABEYDİ"

Görev yaptığı hastanede son nefesini veren Biçer için çalışma arkadaşları burada bir cenaze töreni düzenlerken çalışanlar ve Biçer'in yakınları gözyaşlarını tutamadı. Törenin ardından Şakirin Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından Biçer, Karacaahmet Mezarlığı'na toprağa verildi. Ölümünün ardından hakkında sosyal medyada öğrencileri ve meslektaşları tarafından, "iyi kalpli ve temiz yürekli bir ağabeydi" diye mesajlar yazılan Biçer'in intihar nedeni merak edilen sorular arasında. (Kaynak: Vatan)

Kaynak: haberinburada