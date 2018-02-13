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Ünlü doktor 'Kolsuz Agop' hayatını haybetti

ÜNLÜ DOKTOR 'KOLSUZ AGOP' HAYATINI HAYBETTİ

Tek kolu olmadığı için "Kolsuz Agop" lakabıyla tanınan ünlü dermatolog Profesör Agop Kotoğyan hayatını kaybetti.

Tarih : 13 Şubat 2018, 09:50
Puan Ver : Ünlü Doktor 'kolsuz Agop' Hayatını Haybetti(10/10)6

Tek kolu olmadığı için "Kolsuz Agop" lakabıyla tanınan ünlü profesör, 79 yaşında hayata gözlerini yumdu.

CHP'Lİ VEKİL TWITTER'DAN DUYURDU

CHP İstanbul Milletvekili Selina Doğan, acı haberi kişisel Twitter hesabından duyurdu. Doğan, "Ülkemizin yetiştirdiği en kıymetli dermatologlardan biri olan Prof. Dr. Agop Kotoğyan'ı nam-ı diğer 'Kolsuz Agop'u' kaybetmenin üzüntüsü içindeyiz. Asdvads hokin lusavore. Toprağı bol olsun" diye belirtti.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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