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ünlü dergiden türkiye'ye için şok ifadeler

ÜNLÜ DERGİDEN TÜRKİYE'YE İÇİN ŞOK İFADELER

Almanya'da yayın yapan ve bütün Avrupa ülkelerine satılan Freızeıt Revue dergisi Türkiye'ye gidecek tatilciler için ilginç uyarılarda bulundu.

Tarih : 18 Haziran 2016, 10:53
Puan Ver : Ünlü Dergiden Türkiye'ye İçin Şok İfadeler(5/10)7


Freızeıt Revue dergisi Almanya'dan Avrupa'ya tatile gidecek vatandaşlarına bazı önerilerde bulundu. Önerilerden en ilginci ise Türkiye için yapıldı.



Tatilini Türkiye'de geçirmek isteyen Alman vatandaşlarına , "Bu ülkede ahlak kuralları geçerli, kadınlar omuz ve diz kapaklarını örtülü Tutmalı, erkeklere bakmak ve tebessüm etmek gayri ahlaki sayılıyor. Üstsüz denize Girmek tam yasak, otobüslerde ve restoranlarda erkeklerin yanında oturulmaz. Bu ülkeye  giden erkek tatilciler kadınlarla konuşamaz, refakatte olan kişiler agresif reaksiyonlar veriyorlar, bunları göze alırsanız buyurun gidin " ifadeleri kullanıldı.



Yunanistan'da tatilini geçirmeyi planlayanlar için ise şu ifadelere yer verildi: " Prensipleri yaşa ve yaşat. Tanrıların ülkesinde seyahatçiler serbest ve candan karşılanıyor. Fakat restoranlarda garsonlar yemek tarifelerini oldukça geç getiriyorlar, sakın kızmayın, otellerde servis hiç beklediğiniz gibi değil. Bunları göze alırsanız buyurun"








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