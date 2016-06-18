

Freızeıt Revue dergisi Almanya'dan Avrupa'ya tatile gidecek vatandaşlarına bazı önerilerde bulundu. Önerilerden en ilginci ise Türkiye için yapıldı.







Tatilini Türkiye'de geçirmek isteyen Alman vatandaşlarına , "Bu ülkede ahlak kuralları geçerli, kadınlar omuz ve diz kapaklarını örtülü Tutmalı, erkeklere bakmak ve tebessüm etmek gayri ahlaki sayılıyor. Üstsüz denize Girmek tam yasak, otobüslerde ve restoranlarda erkeklerin yanında oturulmaz. Bu ülkeye giden erkek tatilciler kadınlarla konuşamaz, refakatte olan kişiler agresif reaksiyonlar veriyorlar, bunları göze alırsanız buyurun gidin " ifadeleri kullanıldı.







Yunanistan'da tatilini geçirmeyi planlayanlar için ise şu ifadelere yer verildi: " Prensipleri yaşa ve yaşat. Tanrıların ülkesinde seyahatçiler serbest ve candan karşılanıyor. Fakat restoranlarda garsonlar yemek tarifelerini oldukça geç getiriyorlar, sakın kızmayın, otellerde servis hiç beklediğiniz gibi değil. Bunları göze alırsanız buyurun"