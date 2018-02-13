Kokoreççide Dehşet Saçan Polisler Hakkında Karar Verildi
Kardak'a Yanaşan Yunan Botunu, Sahil Güvenlik Çarparak Engelledi
Atina Derbisinin Faturası Ağır Oldu
Atiker Konyaspor Maçında Beşiktaş Taraftarı Olmayacak
Erdoğan'dan Yunanistan'a Tarihi Uyarı: Haddini Aşanları İkaz Ediyoruz!
Kritik Türkiye Ziyareti Öncesi Abd'li Bakandan Afrin Çıkışı!
Dizel Otomobillerden Sonra Dizel Trenler De Kaldırılıyor
Karar Yürürlüğe Girdi! Artık Ceza Kesilecek
Kaçak Avcı Aslanlara Yem Oldu, Geriye Sadece Kafası Kaldı
Marmara Denizi'nde Yakalanan 2,5 Metrelik Kılıç Balığının Kilosu Dudak Uçuklattı
Vatandaşı Uyarıyordu, Dolandırıcıların Son Kurban Kendi Oldu
Tcdd, Tren Makinistliği Kursu Açıyor
Sow'dan Galatasaray Maçı Öncesi Müjde Geldi
Taksim'de, Yerine Opera Binası Yapılacak Olan Akm'ye İlk Kazma Vuruldu
Bahçeli'den Demirtaş'a Sert Sözler: Cezaevinde Çürürken Mesaj Gönderiyor
Beşiktaşlı Esnaf, Talisca İçin Bonservis Kutusu Yaptı
Mehmetçik, Terör Mevzilerini Böyle Bombaladı
Fener'in Yıldızı, Bir Araba Dolusu Kızla Yakalandı
Türkiye'den Çıkmıştı! 12 Restoranını Daha Kapatıyor
Kentsel Dönüşümde Müteahhitler İşi Bırakıyor!

Ünlü Cumhurbaşkanı da Bitcoin aldığını duyurdu

ÜNLÜ CUMHURBAŞKANI DA BİTCOİN ALDIĞINI DUYURDU

Rusya Federasyonu'na bağlı olan Çeçenistan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Ramzan Kadirov, Bitcoin yatırımı yaptığını açıkladı.

Tarih : 13 Şubat 2018, 11:50
Puan Ver : Ünlü Cumhurbaşkanı Da Bitcoin Aldığını Duyurdu(8/10)4

Çeçenistan Cumhurbaşkanı Kadirov, Rus sosyal medya sitesi VKontakte resmi hesabında yaptığı paylaşımda, "Sürekli gelişen dijital teknolojiler dünyasında bir kişi yenilikleri kavrayabilmek istiyorsa kendini geliştirmelidir. Bu sebeple kripto para birimleri piyasasını takip etmek için Bitcoin satın almaya karar verdim. Daha önce blokchain (blok zinciri) teknolojisinin Çeçenistan Cumhuriyeti'nde uygulamaya konulacağını söylemiştim. Ayrıca yenilikçi ödeme sistemleriyle de ilgileniyorum" dedi.

YATIRIMININ MİKTARINI AÇIKLAMADI

Kadirov kripto para birimleri piyasasının yasaklanmaması gerektiğini, bunun yerine piyasaların federal yasa tarafından kontrol edilmesi gerektiğinin altını çizerken, "Asıl olan, Çeçenistan vatandaşlarını finansal piramitlerden ve diğer dolandırıcılık eylemlerinden korumaktır" dedi.

Bitcoin yatırımının miktarını belirtmeyen Kadirov, yaptığı paylaşımda yurttaşlarını kripto para birimleri yatırımlarının olası riskleri hakkında uyarırken, "Kripto para birimi yatırımı yapmak belirsiz bir eylemdir. Bütün paranızı kaybedebilirsiniz. Burada bir güvence yok" dedi.

YATIRIM YAPMADAN ÖNCE UYARDI

Kadirov'un kripto para birimleri konusundaki uyarılarının genişletilmiş bir versiyonu, bir süre önce Telegram isimli sosyal medya uygulamasında, "Cumhurbaşkanından seçili sözler" başlığı altında paylaşılmıştı.

Telegram'da yer alan paylaşımda Kadirov, Bitcoin yatırımı yapmadan 10 gün önce, "Son zamanlarda söz konusu kripto para birimleri hakkında oldukça fazla haber okuyoruz ve ben artık fikirlerimi kendime saklayamıyorum. Medyada kripto para birimleri 'yeni altın' olarak sunuluyor. İnsanlar da ellerindeki son parayı kripto para birimlerine yatırarak kendilerini ve ailelerini mahrum ediyor. Kripto para birimleri yatırımı yapanlar, paralarının çok hızlı değerleneceğini bekliyor. Kripto para birimlerinin fiyatı, yatırımcılarının açgözlülüğüyle artıyor" demişti.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Ünlü  Cumhurbaşkanı  Da  Bitcoin  Aldığını  Duyurdu    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER