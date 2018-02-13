Çeçenistan Cumhurbaşkanı Kadirov, Rus sosyal medya sitesi VKontakte resmi hesabında yaptığı paylaşımda, "Sürekli gelişen dijital teknolojiler dünyasında bir kişi yenilikleri kavrayabilmek istiyorsa kendini geliştirmelidir. Bu sebeple kripto para birimleri piyasasını takip etmek için Bitcoin satın almaya karar verdim. Daha önce blokchain (blok zinciri) teknolojisinin Çeçenistan Cumhuriyeti'nde uygulamaya konulacağını söylemiştim. Ayrıca yenilikçi ödeme sistemleriyle de ilgileniyorum" dedi.

YATIRIMININ MİKTARINI AÇIKLAMADI

Kadirov kripto para birimleri piyasasının yasaklanmaması gerektiğini, bunun yerine piyasaların federal yasa tarafından kontrol edilmesi gerektiğinin altını çizerken, "Asıl olan, Çeçenistan vatandaşlarını finansal piramitlerden ve diğer dolandırıcılık eylemlerinden korumaktır" dedi.

Bitcoin yatırımının miktarını belirtmeyen Kadirov, yaptığı paylaşımda yurttaşlarını kripto para birimleri yatırımlarının olası riskleri hakkında uyarırken, "Kripto para birimi yatırımı yapmak belirsiz bir eylemdir. Bütün paranızı kaybedebilirsiniz. Burada bir güvence yok" dedi.

YATIRIM YAPMADAN ÖNCE UYARDI

Kadirov'un kripto para birimleri konusundaki uyarılarının genişletilmiş bir versiyonu, bir süre önce Telegram isimli sosyal medya uygulamasında, "Cumhurbaşkanından seçili sözler" başlığı altında paylaşılmıştı.

Telegram'da yer alan paylaşımda Kadirov, Bitcoin yatırımı yapmadan 10 gün önce, "Son zamanlarda söz konusu kripto para birimleri hakkında oldukça fazla haber okuyoruz ve ben artık fikirlerimi kendime saklayamıyorum. Medyada kripto para birimleri 'yeni altın' olarak sunuluyor. İnsanlar da ellerindeki son parayı kripto para birimlerine yatırarak kendilerini ve ailelerini mahrum ediyor. Kripto para birimleri yatırımı yapanlar, paralarının çok hızlı değerleneceğini bekliyor. Kripto para birimlerinin fiyatı, yatırımcılarının açgözlülüğüyle artıyor" demişti.

Kaynak: haberinburada