ÜNLÜ ÇİFTİ PELİN AKİL VE ANIL ALTAN'IN AŞK POZU HERKESİ MEST ETTİ
Ünlü oyuncu Pelin Akil, oyuncu eşi Anıl Altan ile öpüştüğü fotoğrafı paylaştı. Sosyal medyanın sevilen çiftinin pozu herkesi mest etti.
Sosyal medyanın sevilen çiftlerinden Pelin Akil ve Anıl Altan gerek çektiği videolarla gerek paylaştığı resimlerle takipçilerini gülümsetirken çift bu defa romantik biz poz paylaştı. İkilinin aşk pozu herkesi mest etti.
AŞKLARINI DOLU DİZGİN YAŞIYORLAR
Star TV ekranlarında 'Çember' dizisinde de sevgili olan ikili gerçekteki aşklarını da dolu dizgin yaşıyorlar ikilinin birbirine olan sevgisi fotoğraflardan, videolardan hemen anlaşılıyor.
İşte ünlü çiftin aşk pozu:
Kaynak: haberinburada
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