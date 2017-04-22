ÜNLÜ ÇİFT MİLYONLARI REDDETTİ
Haziran ayında Fahriye Evcen ile evlenecek olan Burak Özçivit, düğünleri için yarışan sponsorları geri çevirerek, milyonluk tekliflere 'Hayır' dedi.
Evlilik için gün sayan Burak Özçivit ve Fahriye Evcen, önceki akşam yakın arkadaşları Uğur Aslan'la, Arnavutköy'deki Sur Balık'ta yemek yedi. Haziran ayında evlenecek olan ve birçok firmadan milyonluk sponsorluk teklifleri alan Özçivit, "Biz kendi düğünümüzü kendimiz yapacağız, sponsorluk istemiyoruz" dedi. Arap bir iş adamı, ünlü çifte Dubai ve Katar'da balayı yapması için tam 2 milyon dolar teklif etmişti.
kaynak:mynet
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