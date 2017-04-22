

Evlilik için gün sayan Burak Özçivit ve Fahriye Evcen, önceki akşam yakın arkadaşları Uğur Aslan'la, Arnavutköy'deki Sur Balık'ta yemek yedi. Haziran ayında evlenecek olan ve birçok firmadan milyonluk sponsorluk teklifleri alan Özçivit, "Biz kendi düğünümüzü kendimiz yapacağız, sponsorluk istemiyoruz" dedi. Arap bir iş adamı, ünlü çifte Dubai ve Katar'da balayı yapması için tam 2 milyon dolar teklif etmişti.







kaynak:mynet