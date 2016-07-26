

Çift, dava açmak için adli tatilin bitmesini bekliyor. 2013'te evlenen, Aslan adında bir de oğulları olan Barokas ve Emre'nin avukatlarıyla görüştüğü, davanın “şiddetli geçimsizlik” gerekçesiyle açılacağı gelen haberler arasında.











Çift ayrılık kararının ardından evlerini de ayırdı. Emre, Moda'da yeni bir ev tutarken, Ari Barokas da oğluna yakın olmak için o civarda kiralık daire aramaya başladı.