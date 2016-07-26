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ünlü çift boşanıyor

ÜNLÜ ÇİFT BOŞANIYOR

Duman grubunun basgitaristi Ari Barokas ile oyuncu Asu Emre, boşanma kararı aldı.

Tarih : 26 Temmuz 2016, 16:07
Puan Ver : Ünlü Çift Boşanıyor(10/10)9


Çift, dava açmak için adli tatilin bitmesini bekliyor. 2013'te evlenen, Aslan adında bir de oğulları olan Barokas ve Emre'nin avukatlarıyla görüştüğü, davanın “şiddetli geçimsizlik” gerekçesiyle açılacağı gelen haberler arasında.





Çift ayrılık kararının ardından evlerini de ayırdı. Emre, Moda'da yeni bir ev tutarken, Ari Barokas da oğluna yakın olmak için o civarda kiralık daire aramaya başladı.








Etiketler: Ünlü  Çift  Boşanıyor    haber

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