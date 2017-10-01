ÜNLÜ CEO'NUN VEDA GECESİNDE SÜRPRİZ: TURGUT ÖZAL'IN ŞEF AŞÇI TORUNU
Mey İçki'nin emekli olan CEO'su Galip Yorgancıoğlu'nun veda gecesi sırasında restoranın şef aşçısı ilginin odağı oldu. Zira şef eski Cumhurbaşkanı torunu Uğur Ekren'di.
Yıllarca Mey'in kaptan koltuğunda oturan ve emekli olan Galip Yorgancıoğlu'nun veda gecesi merhum Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ın torunu Uğur Ekren'in varlığıyla ilgi çekti.
SABANCI MÜZESİNDE ŞEF AŞÇILIK YAPIYOR
Cumhuriyet'in haberine göre Turgut Özal'ın kızı Zeynep Özal'dan olan torunu Uğur Ekren'in şef aşçı olarak konukların karşısına çıktı. Özal'ın torunu, Sabancı Müzesi içindeki MSA'nın şefliğini yapıyor.
"ÖZAL KARİKATÜRLERİ PEK SEVERMİŞ"
Yaptığı işi sevdiğini anlatıyor. Ekren, dedesinin evini taşırken, kendisi ile ilgili çizilen karikatürleri sakladığını gördüğünü anlattı. "Onları pek severmiş, ne kadar anlayışlı olduğunu insan bugün daha iyi anlıyor. Hatta arada çıkarıp bakıp gülermiş. Ben şimdi onları kendi evime götürdüm. Duvarlara asacağım" dedi.
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
- Ege Sallandı! Bodrum'da 4.2 Büyüklüğünde Deprem!
- Chp'nin Delege Seçiminde Kavga! Yumruklar Havada Uçuştu
- Trump'tan Tillerson'a Moron Cevabı: Iq Testi Yapalım, Kimin Kazanacağını Görürsünüz
- İçme Suyu Kanalında Göçük: Muhtar Ve Köylü Toprak Altında Kaldı
- Abd İle Yaşanan Vize Krizine İsrail'den İlk Yorum: Bu Sizin Sorununuz!
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
Bu Haberle İlgili Yorumlar