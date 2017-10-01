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Ünlü CEO'nun Veda Gecesinde Sürpriz: Turgut Özal'ın Şef Aşçı Torunu

ÜNLÜ CEO'NUN VEDA GECESİNDE SÜRPRİZ: TURGUT ÖZAL'IN ŞEF AŞÇI TORUNU

Mey İçki'nin emekli olan CEO'su Galip Yorgancıoğlu'nun veda gecesi sırasında restoranın şef aşçısı ilginin odağı oldu. Zira şef eski Cumhurbaşkanı torunu Uğur Ekren'di.

Tarih : 01 Ekim 2017, 19:20
Puan Ver : Ünlü Ceo'nun Veda Gecesinde Sürpriz: Turgut Özal'ın Şef Aşçı Torunu(5/10)1

Yıllarca Mey'in kaptan koltuğunda oturan ve emekli olan Galip Yorgancıoğlu'nun veda gecesi merhum Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ın torunu Uğur Ekren'in varlığıyla ilgi çekti.

SABANCI MÜZESİNDE ŞEF AŞÇILIK YAPIYOR

Cumhuriyet'in haberine göre Turgut Özal'ın kızı Zeynep Özal'dan olan torunu Uğur Ekren'in şef aşçı olarak konukların karşısına çıktı. Özal'ın torunu, Sabancı Müzesi içindeki MSA'nın şefliğini yapıyor.

"ÖZAL KARİKATÜRLERİ PEK SEVERMİŞ"

Yaptığı işi sevdiğini anlatıyor. Ekren, dedesinin evini taşırken, kendisi ile ilgili çizilen karikatürleri sakladığını gördüğünü anlattı. "Onları pek severmiş, ne kadar anlayışlı olduğunu insan bugün daha iyi anlıyor. Hatta arada çıkarıp bakıp gülermiş. Ben şimdi onları kendi evime götürdüm. Duvarlara asacağım" dedi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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