ÜNLÜ CEO, GÖZYAŞLARI İÇİNDE ANLATTI: BABAM BİR ŞEYTAN
SPACEX ve Tesla'nın sahibi Amerikalı girişimci Elon Musk, Rolling Stones dergisine verdiği röportajda, gözyaşları içinde babasının şeytan kadar kötü bir kişi olduğunu anlattı.
SPACEX ve Tesla'nın sahibi Amerikalı girişimci Elon Musk, Güney Afrika'da yaşayan ve başarılı bir mühendis olan 72 yaşındaki babası için "Benim babam, şeytanın üzerinde ayrıntısıyla düşündüğü bir planıdır. O, aklınıza gelebilecek her türlü kötülüğü yapmış birisidir. O kadar kötüdür ki inanamazsınız" dedi.
"ELON'IN ARTIK BÜYÜMESİ GEREKİYOR"
Diyetisyen ve model olan annesinin de kendisiyle ilgilenemediğini belirten Musk, "Beni anne-babamdan çok kitaplar, özellikle Isaac Asimov'un kitapları büyüttü" ifadesini kullandı. Madencilik ve inşaat sektöründe 30 yaşına gelmeden milyoner olan Errol Musk'un ise oğluna yanıtı gecikmedi. Hayatında yaptığı en büyük kötülüğün evine giren silahlı 6 kişiden 3'ünü silahla öldürmek olduğunu ifade eden Errol Musk, "Ancak mahkeme hakkımda meşru müdafadan beraat verdi. İşlerimin yoğunluğu nedeniyle ne ben ne de 3 çocuğumuzun annesi Maye, Elon ile çok fazla ilgilenemedik. Ama Elon'ın artık büyümesi gerekiyor. Şımarık bir çocuk gibi davranıyor. İstediğini alamadığı için şimdi bana 'Şeytan' diyor" diye konuştu.
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
- Pkk'ya Büyük Darbe! 2 Sözde Üst Düzey Yönetici Öldürüldü
- Uyuşturucu Çetesi Çökertildi: 184 Kilogram Eroin Ele Geçirildi
- Hükümet'ten Afrin Yorumu: Ypg Çekilmedi, Kaçtı!
- Büyük Operasyon! Dünyanın En Pahalı 2. Maddesi Ankara'da Ele Geçirildi
- İstanbul İçin Korkutan Senaryo: Metro Girişi Deniz Altında Kalacak!
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
- İslam'a Geçip Başörtüsü Takmayı Reddeden Sevgilisini Öldürdü
- Yılanlara Fısıldayan Adamın Sonunu Kral Kobra Getirdi
- Suudi Arabistan Veliaht Prensi, Annesiyle Babasının Görüşmesine İzin Vermiyor
- Sabah İş, Akşam Hücre! Ultra Lüks Bir Kayak Merkezi Değil, Dünyanın En Modern Hapishanesi
- Çin'den Abd'ye Nota! Dünya Devleri Tayvan'da Karşı Karşıya Geldi
Bu Haberle İlgili Yorumlar