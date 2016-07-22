Türkiye'nin en büyük hukuk bürolarından biri olan Yüksel-Karkın Avukatlık Ortaklığı'na polis ekipleri tarafından düzenlenen baskında 4 kişi gözaltına alındı. Büronun kurucu iki ortağının dün yurtdışına çıktıkları öğrenildi.



Türkiye'deki en büyük avukatlık bürolarından biri olan Yüksel-Karkın Avukatlık Ortaklığı'nın küresel ilişkileri, patronlara yönelik şantaj sistemleri ile Pensilvanya ilişkisi mercek altındaydı...







Şirkete bugün düzenlenen operasyonda 4 kişi gözaltına alındı. Ancak büronun kurucu iki ortağının yurt dışına çıktığı öğrenildi.







Ortaklık bünyesinde 60'a yakın avukatın çalıştığı biliniyor.