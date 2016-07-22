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ünlü avukatlık bürosuna polis baskını!

ÜNLÜ AVUKATLIK BÜROSUNA POLİS BASKINI!

Türkiye'nin en büyük hukuk bürolarından biri olan Yüksel-Karkın Avukatlık Ortaklığı'na polis ekipleri tarafından düzenlenen baskında 4 kişi gözaltına alındı. Büronun kurucu iki ortağının dün yurtdışına çıktıkları öğrenildi.

Tarih : 22 Temmuz 2016, 16:11
Puan Ver : Ünlü Avukatlık Bürosuna Polis Baskını!(10/10)8


Türkiye'deki en büyük avukatlık bürolarından biri olan Yüksel-Karkın Avukatlık Ortaklığı'nın küresel ilişkileri, patronlara yönelik şantaj sistemleri ile Pensilvanya ilişkisi mercek altındaydı...



Şirkete bugün düzenlenen operasyonda 4 kişi gözaltına alındı. Ancak büronun kurucu iki ortağının yurt dışına çıktığı öğrenildi.



Ortaklık bünyesinde 60'a yakın avukatın çalıştığı biliniyor.








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