ÜNLÜ AVUKATLIK BÜROSUNA POLİS BASKINI!
Türkiye'nin en büyük hukuk bürolarından biri olan Yüksel-Karkın Avukatlık Ortaklığı'na polis ekipleri tarafından düzenlenen baskında 4 kişi gözaltına alındı. Büronun kurucu iki ortağının dün yurtdışına çıktıkları öğrenildi.
Türkiye'deki en büyük avukatlık bürolarından biri olan Yüksel-Karkın Avukatlık Ortaklığı'nın küresel ilişkileri, patronlara yönelik şantaj sistemleri ile Pensilvanya ilişkisi mercek altındaydı...
Şirkete bugün düzenlenen operasyonda 4 kişi gözaltına alındı. Ancak büronun kurucu iki ortağının yurt dışına çıktığı öğrenildi.
Ortaklık bünyesinde 60'a yakın avukatın çalıştığı biliniyor.
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