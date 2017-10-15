ÜNLÜ ADAYA GİDEN UÇAKTA BÜYÜK PANİK YAŞANDI
145 yolcusuyla havalanan uçağın yolcuları, kalkıştan 25 dakika sonra düşüş sebebiyle çarpışma pozisyonu almaları istenince telefonlarına sarıldı.
Geçtiğimiz günlerde Perth'den Bali'ye giden Air Asia'ya ait uçağın yolcularının büyük bir trajedinin ucundan döndükleri anlaşıldı. Havalandıktan kısa bir süre sonra uçağın iç basıncının düşmesi üzerine havada büyük bir panik yaşandı. Basınç değişikliği sebebiyle kafa üstündeki oksijen maskeleri açıldı. Ardından kabin görevlilerinin yolculardan çarpışma pozisyonu almalarını istemesi üzerine uçağın içinde kaos ortamı hakim oldu. Öleceklerini düşünen yolcular telefonlarını açarak ailelerine veda mesajları göndermeye başladı. Sevdiklerine ulaşmak için tüm yolcuların telefonlarını kullanması ayrıca bir risk oluştursa da uçak 145 yolcusuyla sorunsuz bir şekilde Perth'e dönmeyi başardı. Uçaktaki sorunun araştırıldığı belirtildi.
DAHA ÖNCE DE BENZERİ YAŞANMIŞTI
Geçtiğimiz Haziran ayında aynı firmaya ait bir uçakta da yine benzer bir sorun yaşanmıştı. Aynı havalimanından kalkan ve Perth'ten Kuala Lumpur'a giden uçağın yolcuları adeta çamaşır makinesi gibi sallanmaya başladıklarını ve pilotun kendilerine dua etmelerini anons ettiğini söylemişlerdi. O uçak da sorunsuz bir şekilde Perth'e dönmüştü.
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
- Sınırda Dikkat Çeken Hareketlilik! İş Makineleri, Çok Sayıda Mevzi Kazdı
- Meral Akşener, Partisini Nazım Hikmet Kültür Merkezi'nde Açıklayacak
- Bu Fotoğraf Olay Oldu! Yakıt Aldıktan Sonra Gaza Basınca Lpg Tabancasını Kopardı!
- Kendisi 41 Ama Vücudu 9 Yaşında Gibi Gözüküyor
- Kerkük İçin Türkmenlerden Kritik Uyarı: Bölge Adeta Saatli Bombaya Döndü
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
- Darüşafaka Basketbol, Galatasaray Odeabank'ı 69-67 Mağlup Etti
- Galatasaray'ın 11 Yabancıyla Sahaya Çıkmasına Mehmet Demirkol Espriyle Yaklaştı
- Galatasaraylı Gomis Ligde 13 İsabetli Şutun 9'unu Gole Çevirdi
- Fanatik Ankaragücü Taraftarı Damat, Düğün Öncesi Gelini Alıp Tribünde Maç İzledi
- Dev Organizasyonu Türkiye'den Alıp İsveç'e Verdiler
DÜNYA HABERLERİ
- Abd'nin Yeni İran Stratejisine İlk Destek İsrail Ve Arap Ülkelerinden
- Haşdi Şabi'nin Komutanı 1500 Deaş'lıyı Öldüren Iraklı Rambo: Saldırıya Geçeceğiz
- Yangınların Vurduğu Kaliforniya'da Şimdi De Hepatit A Alarmı
- Kalçasındaki Tümör 40 Yıldır Büyüyor, Adım Bile Atamıyor
- Hızla Dünya'ya Yaklaşıyor! 100 Kiloluk Moloz Başınıza Düşebilir
Bu Haberle İlgili Yorumlar