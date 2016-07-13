

İstanbul'un en büyük sorunlarının başında trafik çilesi geliyor. İstatistiklere göre İstanbul trafiğine her gün 600 yeni araç katılırken, Türkiye'deki 18 milyon araçtan 3.5 milyonu megakentin yollarında bulunuyor. Kışın sabah saatlerinde E-5'de oluşan yoğunluğun şehre günlük faturası yaklaşık 1 milyon 290 bin lira.







Yaz aylarında bu maliyet 975 bin liraya düşerken, uzmanların hesaplamalarına göre İstanbul'da pik saatlerde 10 kilometrelik mesafe, 1 saat 25 dakikada alınıyor.







2023 hedefi yüzde 67







Ulaşımın katlanabilir olması için an az 30 kilometrelik seyir hızına ihtiyaç var. Bunun için de Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı ile İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) yeni çözüm arayışında. İBB, metro hatlarını 2023'e kadar 780 kilometreye çıkartarak raylı sistemin ulaşımdaki payını yüzde 66.9'a çıkarmayı hedefliyor. İstanbul'da hayata geçirilecek en önemli projelerin başında ise Unkapanı Köprüsü'nün yerine yapılacak olan tüp geçiş güzergâhı.







Haliç altında 6 şerit







İBB Başkanı Kadir Topbaş'ın ‘Ustalık Eserim' olarak nitelendirdiği Haliç-Unkapanı Karayolu Tüneli Tüp Geçit Projesi önümüzdeki günlerde start alacak. İhalesi bu ay tamamlanacak ve 700 gün sürecek projeyle 1836'da inşa edilen Unkapanı Köprüsü kaldırılacak, Şişhane, Kasımpaşa, Karaköy güzergâhına ulaşım su altında kurulacak bir tünel köprü ile sağlanacak. Güzergâh boyunca ayrıca yüzer iskeleler olacak.







Yüzer iskeleler gemi ulaşımına uygun halde açılır kapanır biçimde inşa edilerek tersaneye deniz ulaşımı da devam edecek. Deniz tabanına çakılan kazıklar üzerine kurulacak sualtı köprüsü deniz seviyesinin 8.5 metre altına inşa edilecek ve mevcut köprünün engellemiş olduğu su akıntısı yeniden sağlanarak Haliç'in temizlenmesine önemli ölçüde katkı sağlanacak. Tüp Geçiş Projesinin üç şerit geliş, üç şerit gidiş olmak üzere 900 metre uzunluğunda olacağı belirtiliyor. İBB yetkilileri, altyapı çalışmaları devam eden Alibeyköy-Eminönü tramvay hattı projesinin de çevre düzenlemesi tamamlandığında Haliç'te sosyal yaşama ivme kazandıracağı görüşünde.