Bu yıl 2 milyondan fazla adayın gireceği üniversite sınavının yeni sistemi ortaya çıktı. YÖK Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç, üniversiteye giriş sistemine ilişkin yeni düzenlemeleri açıkladı. Sınavın adı Yüksek Öğretim Kurumları Sınavı oldu. Sınav bir hafta sonunda, iki oturumda yapılacak. Sınavda 80 soru sorulacak. Önlisans için baraj 150, lisans için ise 180 olacak. 200 ve üzeri alanların puanı ertesi yıl da geçerli olacak. Puan türleri ise 18'den 5' indirildi. Yeni sistem bu yıl uygulanacak.

YÜKSEK ÖĞRETİM KURUMLARI SINAVI, SORU SAYISI 80

Saraç "2018-2019'da sınavın yeni adı Yüksek Öğretim Kurumları Sınavı'dır. İlk oturumda temel yeterlilik esas alınacaktır. Sınavlar Haziran ayında bir hafta sonunda 2 oturumda yapılacak, soru sayısı 80 olacaktır." dedi

İLK OTURUM TEMEL YETERLİLİK TESTİ

Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nda adayların iki ayrı oturuma katılacaklarını belirten Saraç, "İlk oturumda adaylar temel yeterlilik testini alacaktır. Bu testte adayların muhakeme, akıl yürütme, mantıklı düşünme odaklı sözel ve sayısal becerileri yani Türkçeyi doğru kullanma, okuma, anlama, kavrama ve dil hakimiyetiyle temel matematiksel ilişkilerden yararlanmasının ölçülmesi amaçlanmaktadır." ifadelerini kullandı.

40 TÜRKÇE, 40 MATEMATİK SORUSU SORULACAK

Saraç, konuşmasına şöyle devam etti:

"Türkçe ve Temel matematik sorularından oluşan Temel Yeterlilik Testi (TYT), geçtiğimiz senelerde olduğu gibi, bu sınavda da Milli Eğitim Bakanlığımızın ortak müfredatına dayalı olacaktır. Bütün adayların bu birinci oturuma girmesi zorunludur. Birinci oturumdan sonra öğle arası verilecektir. 40 adet Türkçe ve 40 adet Matematik sorusundan oluşan Temel Yeterlilik Testi cumartesi günü sabah oturumunda gerçekleştirilecektir. Bu testin sonucu adayların Temel Yeterlilik Testi puanını belirleyecektir."

SINAV BİR HAFTA SONUNDA, İKİ OTURUMDA GERÇEKLEŞECEK

Prof. Dr. Saraç, öğleden sonraki ikinci oturumda adayların önceki yıllarda takip edilen usule uygun olarak lise müfredatına dahil yine bilgisinin esas alınacağını kaydederek, "Yükseköğretim Kurumları Sınavı, dil sınavı hariç haziran ayının bir hafta sonu cumartesi günü yapılacak, iki oturumlu bir sınavla gerçekleştirilecektir. Yabancı dil sınavı ise aynı hafta sonu pazar günü tek oturumda gerçekleştirilecektir." şeklinde konuştu.

SINAV PUAN TÜRLERİ 18'DEN 5'E İNDİRİLDİ

Yükseköğretim Kurumları Sınavında, sınav puan türlerinin 18'den 5'e indirildiğini belirten Saraç, şöyle konuştu:

"Sınav beş hafta sonundan bir hafta sonuna çekilmiş, altı oturumdan üç oturuma indirilmiştir. Türk yükseköğretimi için çok önemli bir eşiği atlıyoruz. O değişiklik de temel yeterlilik puanının oluşturulması ve temel yeterlilik sınavıdır. Türkçe ve temel matematiğin merkezde olduğu temel yeterlilik esaslı bir değerlendirme artık söz konusu olacak.

İKİNCİ OTURUMDA 4 TEST

İkinci oturumda 4 test yer alacak sorular müfredata dayalı olacaktır. Oturumların süresi geçmiş yıllardaki uygulamalar ve adaylarımızın sınav stresi yaşamamaları hususu göz önüne alınarak belirlenecektir."

TEMEL YETERLİLİK TESTİNDEN 150 PUAN ALANLAR ÖZEL YETENEKLE ALAN BÖLÜMLERE BAŞVURABİLECEK

Saraç, özel yetenekle öğrenci alan programlarda geçen sene olduğu gibi baraj puanının bu yıl da aynı tutulduğunu dile getirerek, "Temel Yeterlilik Testi'ne giren ve Temel Yeterlilik Testi puanı en az 150 olan adaylar, özel yetenekle öğrenci alan lisans programlarını tercih edebileceklerdir." bilgisini verdi.

ÖN LİSANS İÇİN BARAJ 150, LİSANS İÇİN 180

Temel Yeterlilik Testinin, önlisans ve lisans programlarının tercih edilebilmesi için yükseköğretime giriş baraj puanını belirleyeceğini ifade eden YÖK Başkanı Prof. Dr. Saraç, "Bu sene geçen seneki önlisans ve lisans programlarının tercih edilebilmesi için gerekli baraj puanlarında bir değişikliğe gidilmeyecektir." dedi.

Saraç, adayların bir önlisans programını tercih edebilmeleri için Temel Yeterlilik Testi puanının en az 150 olması gerektiğini söyleyerek, şunlara kaydetti:

Bunun altında puan alan adayların herhangi bir yükseköğretim programını tercih etme hakkı bulunmayacaktır. Temel yeterlilik puanları 180 ve üzeri olan adaylar ise lisans programlarını tercih etmeye hak kazanacaktır."

200 VE ÜZERİ ALANLAR BİR SONRAKİ SENE DE BU PUANI KULLANABİLECEK

Saraç sözlerini şöyle sürdürdü:

"200 ve üzeri olan puanlar, adaylar istedikleri taktirde bir sonraki yıl da geçerli olacak. Tüm adayların birinci oturuma girmesi zorunlu. İlk oturumda sayısal-sözel beceri ölçülecek."

SINAV SAATİ

Sınav saati ile ilgili soru üzerine konuşan Saraçi "Sınavın sahibi olan YÖK olarak ÖSYM Başkanımızla bu hususu masaya yatırdık. Geçen seneki sıkıntılı durumların örnekleri bu sene yaşanmayacak. Bir takım güvenlik endişeleri var ama bu güvenlik endişesi ile sınav konforu arasında da bir denge tutturmamız lazım. Güvenlik ve sınav konforu arasında bir denge oluşturulacağı hususunu ben ÖSYM Başkanımızdan duydum. Sınavın başlama saati ayrı bir husus, gelişen olumsuzlukları doğuran gelişmeler başka bir husus. İkinci hususta bir değişiklik olacak diye düşünüyorum.

DÜNYADAKİ EN YAYGIN SİSTEM

Temel Yeterlilikler Sınavı'nın iki ana ayağının olması husus dünyadaki en yaygın kullanılan bir sistemle benzerlik gösteriyor.

"KISA ADINI KAMUOYU BELİRLESİN"

Sınavın kısa adını da kamuoyu belirlesin. Biz sınavın adının ne şekilde kısaltılacağı üzerinde kafa yormadık. " dedi.

Kaynak: haberinburada