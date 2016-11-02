

Bakanlar Kurulu'nun 30 Ekim Pazar günü Resmi Gazete'de yayımlanan "2017 Yılı Programının Uygulanması, Koordinasyonu ve İzlenmesine Dair Kararı Eki"nde Milli Eğitim Bakanlığı'nın diğer bakanlıklar ve kurumlarla yapacağı işbirliği çerçevesinde yürütülecek politikalara ve bu kapsamda alınacak tedbirlere yer verildi.







Buna göre okul öncesi eğitimden yükseköğretime kadar eğitimde yapılacak reformaların yol haritası çizildi.







Düzenleme kapsamında üniversiteye giriş sınavlarında 2019 yılına kadar köklü değişiklikler yapılacak.







Öğrencilerin üzerindeki sınav baskısını azaltmak için yükseköğretime geçiş sınavlarının yılda birden fazla kez yapılabilmesi için gerekli teknik altyapı çalışmaları tamamlanacak.







Ayrıca tam gün eğitim, zorunlu okul öncesi ve yabancı dil hazırlık sınıflarının da bu tarihe kadar tamamlanması hedefleniyor.