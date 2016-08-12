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ÜNİVERSİTEYE FETÖ OPERASYONU: 20 GÖZALTI


ÜNİVERSİTEYE FETÖ OPERASYONU: 20 GÖZALTI
Tarih : 12 Ağustos 2016, 09:04
Puan Ver : Üniversiteye Fetö Operasyonu: 20 Gözaltı(0/10)


Sabah'ın haberine göre Fetullahçı terör örgütü nün üniversite yapılanmasına ilişkin İzmir'de yürütülen soruşturma kapsamında bu sabah operasyon için düğmeye basıldı.



İzmir Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından İzmir Katip Çelebi Üniversitesi'ne gerçekleştirilen operasyonda, hakkında gözaltı kararı verilen üniversite mensubu 40 şüpheliden 20'si adreslerinde gözaltına alındı.



İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatı ile gerçekleştirilen operasyonda gözaltına alınan isimler arasında profesörler de bulunuyor.



Gözaltına alınan isimler Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nde sorguya alındı. Diğer isimleri arama çalışmaları sürüyor.








Etiketler: Üniversiteye  Fetö  Operasyonu  20  Gözaltı    haber

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