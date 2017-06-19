ÜNİVERSİTELİ NUŞURA'NIN ACI ÖLÜMÜ
KKTC'de 19 yaşındaki bir genç kız, denizde boğularak hayatını kaybetti.
19 yaşındaki Nuşura Çevik, Güzelyurt ilçesine bağlı Gaziveren köyü sahilinde serinlemek için denize girdi. Genç kız denizin aşırı dalgalı olması nedeniyle boğularak hayatını kaybetti.
KKTC Polis Basın Subaylığından yapılan açıklamada, Lefke Avrupa Üniversitesi (LAÜ) Hukuk Fakültesi öğrencisi, Adanalı Çevik'in denizde yüzdüğü sırada denizin aşırı dalgalı oluşundan dolayı dalgalara kapılarak sahilden yaklaşık 20 metre içeriye sürüklenerek boğulduğu belirtildi.
kaynak:hürriyet
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