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üniversiteli kıza tecavüzden tutuklandı

ÜNİVERSİTELİ KIZA TECAVÜZDEN TUTUKLANDI

ANTALYA'da tek başına oturan üniversite öğrencisi 22 yaşındaki M.M.E.'ye tecavüz ettiği iddia edilen 24 yaşındaki Ramazan S. tutuklandı. Davanın ilk duruşmasında sanığı gören M.M.E., sinir krizi geçirince mahkeme heyeti sanığı ve salondakileri dışarı çıkardı.

Tarih : 26 Kasım 2015, 17:36
Puan Ver : Üniversiteli Kıza Tecavüzden Tutuklandı(6/10)8


Konyaaltı İlçesi'nde ağabeyinin kapıcılık yaptığı sitede oturan Ramazan S., 20 Temmuz'da bir dairede tek başına oturan üniversite öğrencisi M.M.E.'ye tecavüz etti. Şikayet üzerine gözaltına alınan Ramazan S., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Hakkında, 'cebir, tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, nitelikli cinsel saldırı ve tehdit' suçlarından dava açılan Ramazan S.'nin yargılanmasına Antalya 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde başlandı. Tutuklu sanık Ramazan S.'nin hazır bulunduğu duruşmaya, müşteki M.M.E., nişanlısı Ş.G. ve avukatı Anıl Yetişkin ile katıldı. M.M.E., sanık Ramazan S.'yi görünce sinir krizi geçirdi. Bunun üzerine sanık ve salondakileri dışarı çıkaran mahkeme heyeti, M.M.E.'nin kendisine gelmesini bekledi.



"SANIĞIN KARDEŞİNE HAMBURGER YEDİRMİŞTİM"

Psikolog eşliğinde ifade veren M.M.E., yeni inşa edilen sitede tanışma toplantısı yapıldığını, sanıkla burada tanıştığını söyledi. Toplantıda sanığın isteğiyle Alkol alınca fenalaştığını anlatan M.M.E., "Sanık hava almam için beni dışarıya çıkardı. Arabasına bindirdi. Nereye gittiğimizi sorduğumda bana, 'biraz gezelim açılırsın' dedi. Gecenin devamını hatırlamıyorum. Ancak beni evimin arka sokağında üstün başım çamur içinde bulmuşlar. O gece şahısla ilişki yaşadığımı düşünmüyorum" dedi.








Etiketler: Üniversiteli  Kıza  Tecavüzden  Tutuklandı    haber

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