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üniversiteli kıza silah zoruyla tecavüz

ÜNİVERSİTELİ KIZA SİLAH ZORUYLA TECAVÜZ

Denizli'de, ikinci el ürün satışı yapılan bir internet sitesinden satışa çıkardığı kıyafetleri satın alma bahanesiyle kandırdığı üniversite öğrencisi 24 yaşındaki B.D...

Tarih : 29 Nisan 2017, 09:36
Puan Ver : Üniversiteli Kıza Silah Zoruyla Tecavüz(10/10)8


Denizli'de, ikinci el ürün satışı yapılan bir internet sitesinden satışa çıkardığı kıyafetleri satın alma bahanesiyle kandırdığı üniversite öğrencisi 24 yaşındaki B.D. adlı genç kızı, tabancayla tehdit ederek götürdüğü ormanlık alanda tecavüz ettiği ileri sürülen 26 yaşındaki Soner E. polis tarafından yakalanıp, tutuklandı.



 



kaynak:milliyet






Etiketler: Üniversiteli  Kıza  Silah  Zoruyla  Tecavüz    haber

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