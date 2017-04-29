Denizli'de, ikinci el ürün satışı yapılan bir internet sitesinden satışa çıkardığı kıyafetleri satın alma bahanesiyle kandırdığı üniversite öğrencisi 24 yaşındaki B.D...



Denizli'de, ikinci el ürün satışı yapılan bir internet sitesinden satışa çıkardığı kıyafetleri satın alma bahanesiyle kandırdığı üniversite öğrencisi 24 yaşındaki B.D. adlı genç kızı, tabancayla tehdit ederek götürdüğü ormanlık alanda tecavüz ettiği ileri sürülen 26 yaşındaki Soner E. polis tarafından yakalanıp, tutuklandı.







kaynak:milliyet