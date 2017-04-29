ÜNİVERSİTELİ KIZA SİLAH ZORUYLA TECAVÜZ
Denizli'de, ikinci el ürün satışı yapılan bir internet sitesinden satışa çıkardığı kıyafetleri satın alma bahanesiyle kandırdığı üniversite öğrencisi 24 yaşındaki B.D...
Denizli'de, ikinci el ürün satışı yapılan bir internet sitesinden satışa çıkardığı kıyafetleri satın alma bahanesiyle kandırdığı üniversite öğrencisi 24 yaşındaki B.D. adlı genç kızı, tabancayla tehdit ederek götürdüğü ormanlık alanda tecavüz ettiği ileri sürülen 26 yaşındaki Soner E. polis tarafından yakalanıp, tutuklandı.
kaynak:milliyet
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