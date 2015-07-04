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Üniversiteli kız, selfie çekmek isterken canından oldu

ÜNİVERSİTELİ KIZ, SELFİE ÇEKMEK İSTERKEN CANINDAN OLDU

Üniversite öğrencisi genç kız selfie çekmeye çalışırken köprüden düşerek öldü.

Tarih : 04 Temmuz 2015, 17:15
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Rusya'nın başkenti Moskova'da arkadaşlarıyla beraber selfie çekmek isteyen genç kız 15 metre yükseklikteki köprüden düşerek hayatını kaybetti. 21 yaşındaki genç kız ilk belirlemelere göre kırık korkuluklara yaslandığı için aşağıya düştü.Üniversiteden yeni mezunu olduğu belirtilen Rus kız Cuma günü gece saatlerinde Moskova'nın merkezinde arkadaşlarıyla beraber hatıra selfisi çekmek istedi. Moscow-City'de bulunan gökdelenlerle güzel bir görüntü sağlamak için kavşağa çıkan genç kız, gördü tanıklarının ifadelerine göre sağlam olmayan korkuluklara yaslandı ve dengesinin kaybederek 15 metre aşağıya düştü. Aldığı yaralar sonucunda talihsiz kızın olay yerinde hayatını kaybettiği ifade edildi.



Rus güvenlik güçleri, kaza sırasında olay yerinde bulunan kızın 18 sınıf arkadaşının da ifadelerine başvurdu.








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