O Ülkeye Askeri Müdahale Gelebilir!
Yıldırım: Türkiye Hakikaten Büyük Bir Savaş Veriyor
Ünlü Oyuncu Uçakta Kalp Krizi Geçirdi!
Dev Transfer Tamamlandı! Draxler, Psg'de!
Fenerbahçe'ye Bedava Transfer: Taison
Fetö'cüler Yurtdışına Kaçarken Yakalandı
Memurlar Ssk'lı Eşine Kavuşacak!
Abd'den Tarihi Adım! İsrail Çıldırdı...
Adana İstanbul Uçak Bileti
Çikolata Slim Kullananlar Ne Diyor
Peluş Oyuncaklar Yaş Farkı Tanımıyor
Abd'den Türkiye İçin Güvenlik Uyarısı
Mardin'de Terör Örgütü Pkk Ve Hain Saldırıları Kınandı
Deaş'ın Karargah Binası İmha Edildi
Bakanlık'tan Erken Rezervasyon Uyarısı
El Bab'ın Anahtarı: Akil Tepesi
Pkk'nın Menfeze Tuzakladığı Patlayıcı İmha Edildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'bize Dokunan Hesabını İyi Yapsın'
Balık Alırken Mutlaka Dikkat Edilmesi Gerekenler!
Ukrayna'da Fetö Okullarına İnceleme

üniversiteli gencin çok garip ölümü !

ÜNİVERSİTELİ GENCİN ÇOK GARİP ÖLÜMÜ !

Nevşehir'in Hacıbektaş ilçesinde 3. katta bulunan evinin balkonundan arkadaşıyla birlikte eski bir kanepeyi atarken dengesini kaybederek aşağıya düşen ve hayatını kaybeden öğrencinin ölümü, tüm şehri yasa boğdu.

Tarih : 22 Haziran 2015, 16:48
Puan Ver : Üniversiteli Gencin Çok Garip Ölümü !(5/10)6


Nevşehir'in Hacıbektaş ilçesinde 3. katta bulunan evinin balkonundan arkadaşıyla birlikte eski bir kanepeyi atarken dengesini kaybederek aşağıya düşen ve hayatını kaybeden öğrencinin ölümü, tüm şehri yasa boğdu.








Etiketler: Üniversiteli  Gencin  Çok  Garip  Ölümü      haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER