ÜNİVERSİTELİ GENCİN ÇOK GARİP ÖLÜMÜ !
Nevşehir'in Hacıbektaş ilçesinde 3. katta bulunan evinin balkonundan arkadaşıyla birlikte eski bir kanepeyi atarken dengesini kaybederek aşağıya düşen ve hayatını kaybeden öğrencinin ölümü, tüm şehri yasa boğdu.
Nevşehir'in Hacıbektaş ilçesinde 3. katta bulunan evinin balkonundan arkadaşıyla birlikte eski bir kanepeyi atarken dengesini kaybederek aşağıya düşen ve hayatını kaybeden öğrencinin ölümü, tüm şehri yasa boğdu.
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