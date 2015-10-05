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üniversiteli genç kız kazada can verdi

ÜNİVERSİTELİ GENÇ KIZ KAZADA CAN VERDİ

MUĞLA'da, akaryakıt istasyonundaki marketten su aldıktan sonra yolun karşısına geçmek isteyen üniversite öğrencisi 21 yaşındaki Serpil Karakaş, gelen otomobilin çarpmasıyla öldü. Otomobil sürücüsü gözaltına alınırken, genç kızın son anları istasyonun güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Tarih : 05 Ekim 2015, 14:52
Puan Ver : Üniversiteli Genç Kız Kazada Can Verdi(0/10)


Kaza, dün saat 23.00 sıralarında, Uğur Mumcu Bulvarı üzerinde meydana geldi. Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (MSKÜ) Turizm Fakültesi Yiyecek İçecek İşletmeciliği Bölümü 3'üncü sınıf öğrencisi Serpil Karakaş, arkadaşıyla birlikte, Emirbeyazıt Mahallesi'ndeki bir alışveriş merkezine gitti. İki arkadaş bir süre mağazaları dolaştı.

Ardından buradan çıkan ve yol üzerindeki bir akaryakıt istasyonuna girerek buradaki marketten su alan iki arkadaştan Serpil Karakaş, yolun karşısına geçmek istedi.








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