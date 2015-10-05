

Kaza, dün saat 23.00 sıralarında, Uğur Mumcu Bulvarı üzerinde meydana geldi. Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (MSKÜ) Turizm Fakültesi Yiyecek İçecek İşletmeciliği Bölümü 3'üncü sınıf öğrencisi Serpil Karakaş, arkadaşıyla birlikte, Emirbeyazıt Mahallesi'ndeki bir alışveriş merkezine gitti. İki arkadaş bir süre mağazaları dolaştı.



Ardından buradan çıkan ve yol üzerindeki bir akaryakıt istasyonuna girerek buradaki marketten su alan iki arkadaştan Serpil Karakaş, yolun karşısına geçmek istedi.