ÜNİVERSİTELİ GENÇ KIZ KAZADA CAN VERDİ
MUĞLA'da, akaryakıt istasyonundaki marketten su aldıktan sonra yolun karşısına geçmek isteyen üniversite öğrencisi 21 yaşındaki Serpil Karakaş, gelen otomobilin çarpmasıyla öldü. Otomobil sürücüsü gözaltına alınırken, genç kızın son anları istasyonun güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Kaza, dün saat 23.00 sıralarında, Uğur Mumcu Bulvarı üzerinde meydana geldi. Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (MSKÜ) Turizm Fakültesi Yiyecek İçecek İşletmeciliği Bölümü 3'üncü sınıf öğrencisi Serpil Karakaş, arkadaşıyla birlikte, Emirbeyazıt Mahallesi'ndeki bir alışveriş merkezine gitti. İki arkadaş bir süre mağazaları dolaştı.
Ardından buradan çıkan ve yol üzerindeki bir akaryakıt istasyonuna girerek buradaki marketten su alan iki arkadaştan Serpil Karakaş, yolun karşısına geçmek istedi.
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
Bu Haberle İlgili Yorumlar