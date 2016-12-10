

İstanbul Bahçeşehir Üniversitesi Sosyoloji Bölümü 1. sınıf öğrencisi 18 yaşındaki Dila I., 5 Aralık'ta okuldan çıktıktan sonra, 2 kız arkadaşıyla kaldığı Şişli'deki evine gitti. Arkadaşlarına yorgun olduğunu söyleyen ve odasına yatmaya giden Dila'dan saatlerce ses çıkmaması üzerine, arkadaşları odasına girdi. Genç kızı hareketsiz bulan arkadaşları, hemen sağlık ekiplerine haber verdi. Eve giden sağlık ekipleri, Dila'nın hayatını kaybettiğini belirledi.







Cumhuriyet savcısı ceset üzerinde, polis de Dila'nın odasında ve evde incelemelerde bulundu. İlk incelemeler sonucunda genç kızın Antidepresan haplarla intihar ettiği ortaya çıktı. Genç kızın Bilecik'te yaşayan babasını ve İzmir'de yaşayan annesini yasa boğan ölümündeki kesin neden, yapılacak otopsiden sonra netlik kazanacak. Eski milletvekili Arif Ağaoğlu'nun da torunu olan Dila I.'nın cenazesi, önceki gün İzmir Karşıyaka'da defnedildi.







kaynak:milliyet