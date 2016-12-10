O Ülkeye Askeri Müdahale Gelebilir!
Yıldırım: Türkiye Hakikaten Büyük Bir Savaş Veriyor
Ünlü Oyuncu Uçakta Kalp Krizi Geçirdi!
Dev Transfer Tamamlandı! Draxler, Psg'de!
Fenerbahçe'ye Bedava Transfer: Taison
Fetö'cüler Yurtdışına Kaçarken Yakalandı
Memurlar Ssk'lı Eşine Kavuşacak!
Abd'den Tarihi Adım! İsrail Çıldırdı...
Adana İstanbul Uçak Bileti
Çikolata Slim Kullananlar Ne Diyor
Peluş Oyuncaklar Yaş Farkı Tanımıyor
Abd'den Türkiye İçin Güvenlik Uyarısı
Mardin'de Terör Örgütü Pkk Ve Hain Saldırıları Kınandı
Deaş'ın Karargah Binası İmha Edildi
Bakanlık'tan Erken Rezervasyon Uyarısı
El Bab'ın Anahtarı: Akil Tepesi
Pkk'nın Menfeze Tuzakladığı Patlayıcı İmha Edildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'bize Dokunan Hesabını İyi Yapsın'
Balık Alırken Mutlaka Dikkat Edilmesi Gerekenler!
Ukrayna'da Fetö Okullarına İnceleme

üniversiteli dila öğrenci evinde canına kıydı

ÜNİVERSİTELİ DİLA ÖĞRENCİ EVİNDE CANINA KIYDI

Eski milletvekili Arif Ağaoğlu'nun torunu, 18 yaşındaki üniversite öğrencisi Dila I. arkadaşlarıyla kaldığı öğrenci evinde antidepresan haplarla intihar etti. Genç kızın cenazesi önceki gün Karşıyaka'da defnedildi

Tarih : 10 Aralık 2016, 09:18
Puan Ver : Üniversiteli Dila Öğrenci Evinde Canına Kıydı(10/10)12


İstanbul Bahçeşehir Üniversitesi Sosyoloji Bölümü 1. sınıf öğrencisi 18 yaşındaki Dila I., 5 Aralık'ta okuldan çıktıktan sonra, 2 kız arkadaşıyla kaldığı Şişli'deki evine gitti. Arkadaşlarına yorgun olduğunu söyleyen ve odasına yatmaya giden Dila'dan saatlerce ses çıkmaması üzerine, arkadaşları odasına girdi. Genç kızı hareketsiz bulan arkadaşları, hemen sağlık ekiplerine haber verdi. Eve giden sağlık ekipleri, Dila'nın hayatını kaybettiğini belirledi.



Cumhuriyet savcısı ceset üzerinde, polis de Dila'nın odasında ve evde incelemelerde bulundu. İlk incelemeler sonucunda genç kızın Antidepresan haplarla intihar ettiği ortaya çıktı. Genç kızın Bilecik'te yaşayan babasını ve İzmir'de yaşayan annesini yasa boğan ölümündeki kesin neden, yapılacak otopsiden sonra netlik kazanacak. Eski milletvekili Arif Ağaoğlu'nun da torunu olan Dila I.'nın cenazesi, önceki gün İzmir Karşıyaka'da defnedildi.



 



kaynak:milliyet








Etiketler: Üniversiteli  Dila  Öğrenci  Evinde  Canına  Kıydı    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER