Antalyaspor, Bursa'yı Evinde Vurdu
Erdoğan Kosova Başbakanına Sert Tepki: Bunun Hesabını Vereceksin!
Galatasaray'da Ortalık Karıştı! Eski Yöneticiye Yumruklu Saldırı
Başbakan'dan Öldürülen Okul Müdürünün Ailesine Taziye Ziyareti
Eniştesi, 1 Traktör Odun Karşılığında Pazarlamış!
Kokmuş Dediği Kasabanın Yetkililerini, Mahkemede Dize Getirdi!
İstanbul'daki Korkunç Kaza Kamerada! 4 Tonluk Makine, İşçinin Üzerine Devrildi
'enflasyonun Anası Da Babası Da Faizdir' Deyip Faiz Lobisini Uyardı
Üniversiteli Alara'nın Organları Başkalarına Umut Olacak
Sosyal Medyada Olay Olan Köpeğe Linç Videosu Irak'tan Çıktı
Başkanlık Seçiminde Yıldız Futbolcuya 1 Milyon Oy Çıktı
Yeni Malatya, Gençlerbirliği'ni Ateşe Attı
Kombilerde Yeni Dönem 21 Nisan'da Başlıyor!
17 Yıl Suçsuz Yere Hapis Yattı, 3,1 Milyon Euro Tazminat Kazandı
Süper Lig Futbolcusunun Uyanıklığı İşe Yaramadı, Golü Yediler
Tsk, Video Paylaşıp Duyurdu: Teröristler Yemek Hazırlığını Yarıda Bırakıp Kaçtı
Ayasofya'nın Kubbelerinde Kur'an Tilaveti Yankılandı
Galatasaray'ın Borcu Belli Oldu
Erdoğan, Eşiyle Birlikte Tarihi Köftecide Yemek Yedi
Sahtekarları Şikayet Eden Firma, 10 Binlerce Tl'lik Ceza Yedi

Üniversiteli Alara'nın organları başkalarına umut olacak

ÜNİVERSİTELİ ALARA'NIN ORGANLARI BAŞKALARINA UMUT OLACAK

Ankara'da hocası Atilla G.'nin odasında intihar eden ve beyin ölümü gerçekleşen hukuk fakültesi 3. sınıf öğrencisi Alara Karademir'in tüm organları bağışlandı.

Tarih : 31 Mart 2018, 17:00
Puan Ver : Üniversiteli Alara'nın Organları Başkalarına Umut Olacak(9/10)5

Ankara'da hocası Atilla G.'nin odasında intihar ettiği iddia edilen ve önceki gün tedavi gördüğü hastanede beyin ölümü gerçekleşen Hukuk Fakültesi 3. sınıf öğrencisi Alara Karademir'in tüm organları bağışlandı.

CENAZE TÖRENİ YARIN

Karademir'in karaciğeri, böbrekleri ve korneaları nakil bekleyen hastalara ulaştırılmak üzere alındığı öğrenildi. Karademir'in cenazesinin yarın İstanbul'da defnedileceği belirtildi.

Alara Kandemir

NE OLMUŞTU?

Ankara'da katıldığı bir okul gezisinde Alara Karademir, öğretim üyesi Dr. Atilla G.'nin odasında bir tişörtle duşakabine asılı şekilde bulunmuş, tedavi altında bulunduğu hastanede önceki gün beyin ölümü gerçekleşerek yaşamını yitirmişti.

ANNEANNESİ, ANNE VE BABAYI ÖLDÜRMÜŞTÜ

Alara'nın anneannesinin, anne ve babasını öldürmekten hüküm giydiği ortaya çıkmıştı. Yargıtay Ceza Genel Kurulu tarafından onanan karara göre, anneannenin anneyi kazayla vurduğu belirlenmişti. Babayı öldürmekten ise 25 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı. Alara Karademir'in ölümüne ilişkin soruşturmanın ise sürdüğü öğrenildi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Üniversiteli  Alara  Nın  Organları  Başkalarına  Umut  Olacak    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER