ÜNİVERSİTELİ ALARA'NIN ORGANLARI BAŞKALARINA UMUT OLACAK
Ankara'da hocası Atilla G.'nin odasında intihar eden ve beyin ölümü gerçekleşen hukuk fakültesi 3. sınıf öğrencisi Alara Karademir'in tüm organları bağışlandı.
Ankara'da hocası Atilla G.'nin odasında intihar ettiği iddia edilen ve önceki gün tedavi gördüğü hastanede beyin ölümü gerçekleşen Hukuk Fakültesi 3. sınıf öğrencisi Alara Karademir'in tüm organları bağışlandı.
CENAZE TÖRENİ YARIN
Karademir'in karaciğeri, böbrekleri ve korneaları nakil bekleyen hastalara ulaştırılmak üzere alındığı öğrenildi. Karademir'in cenazesinin yarın İstanbul'da defnedileceği belirtildi.Alara Kandemir
NE OLMUŞTU?
Ankara'da katıldığı bir okul gezisinde Alara Karademir, öğretim üyesi Dr. Atilla G.'nin odasında bir tişörtle duşakabine asılı şekilde bulunmuş, tedavi altında bulunduğu hastanede önceki gün beyin ölümü gerçekleşerek yaşamını yitirmişti.
ANNEANNESİ, ANNE VE BABAYI ÖLDÜRMÜŞTÜ
Alara'nın anneannesinin, anne ve babasını öldürmekten hüküm giydiği ortaya çıkmıştı. Yargıtay Ceza Genel Kurulu tarafından onanan karara göre, anneannenin anneyi kazayla vurduğu belirlenmişti. Babayı öldürmekten ise 25 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı. Alara Karademir'in ölümüne ilişkin soruşturmanın ise sürdüğü öğrenildi.
Kaynak: haberinburada
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