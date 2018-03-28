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Üniversiteli Alara'nın, odasında intihar ettiği hocası konuştu

ÜNİVERSİTELİ ALARA'NIN, ODASINDA İNTİHAR ETTİĞİ HOCASI KONUŞTU

Üniversiteli Alara gezi için gittiği Ankara'da, hocasının otel odasındaki intihar girişiminde bulunmuştu. Alara ile ilişkisi olduğu iddia edilen hoca, "İlişkimiz yok, masumum. Linç ediliyorum. Dayanacak halim kalmadı" dedi.

Tarih : 28 Mart 2018, 10:40
Puan Ver : Üniversiteli Alara'nın, Odasında İntihar Ettiği Hocası Konuştu(5/10)1

İstanbul'daki özel bir üniversitenin hukuk fakültesinde 3'üncü sınıf öğrencisi olan 21 yaşındaki Alara K., okulun Ankara'ya düzenlediği geziye katıldı. İddiaya göre, gittikleri eğlencenin ardından öğrencilerin kaldığı otelde Alara K. ile geziye görevli olarak katılan hocalardan Yrd. Doç. H.A.G. arasında tartışma çıktı. Olay sonrası gece 03.00 sıralarında hocasının oteldeki odasına giden genç kız, kendini tuvalete kilitledi. Lobiye inen H.A.G., görevlilerden yardım isteyerek tuvalet kapısını açtırdı. Ancak Alara K., duşakabinin üst demirine asılmış halde bulundu. Hastaneye kaldırılan genç kızın hayati tehlikesi sürüyor.

SERBEST BIRAKILDI

Savcılık 'olayın şüpheli olması' gerekçesiyle, gözaltına alınan H.A.G.'nin tutuklanmasını istedi ancak nöbetçi hâkim adli kontrolle serbest bırakılmasına karar verdi. Anne ve babası hayatta olmayan Alara K.'ya 12 yıldır sahip çıkan dayısı Gencer Gündüz, yeğenini şöyle anlattı: "İdealleri olan bir kız. İntihara kalkışması mümkün değil. Eğlenceden sonra arkadaşlarının odasında sohbet etmişler. O sırada hocasını kırdığını düşünüp arkadaşıyla hocanın odasına gitmiş. Özür dileyip geri gelmiş. Gece 03.00'te tekrar gitmiş. Hocayla ilişkisi olduğu söyleniyor. Ama buna dair bilinen bir şey yok. Hoca ifadesinde, saat 04.00 gibi yardım istediğini söylemiş. 1 saat kilitli kalıyor ve hoca yardım istemiyor. Bu ilginç. Hocanın dayandırdığı nokta, Alara'yla bir ilişkisi olduğu, uzaklaşmak istediği ama Alara'nın kendisini bırakmadığı..."

KİLİTLİ KAPI MUAMMASI

H.A.G.'nin serbest bırakılmasına itiraz ettiklerini söyleyen Avukat Aslan Abid Uğuz ise "H.A.G. 'Kapıyı açamazdım. İçeriden kilitliydi' demişti. Ama o kapı dışarıdan da açılabiliyor. Bunu test ettik. Alara odadayken, hoca 'Lobide 10 dakika kaldım' diyor ama 1 saate yakın kaldığı söyleniyor. Kavga sesleri duyulmuş. Kızın özür dilemesiyle ilgili H.A.G. bir şey demedi. Bu şüphelerin aydınlanması gerekiyor" dedi.

'MASUMUM, ORTAYA ÇIKACAK'

Üniversitedeki görevinden uzaklaştırılan H.A.G., Gazete Habertürk'ten Uzay Kesmen'e konuştu. Masum olduğunu ifade eden H.A.G., şunları söyledi: "Bir şey yapmadım. Ortaya çıkacak. Sadece düşündüğüm, Alara'nın durumu. Umarım sağlığına kavuşur. Beni medyada cinayet işlemiş gibi gösteriyorlar, insaf... Sosyal medyada linç ediliyorum. Dayanacak halim kalmadı. Öğrencilerime nasıl bir insan olduğumu sorun. Birkaç yıldır ilişkimiz olduğu falan, bunlar da yalan haberler. Öyle bir şey yok."

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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