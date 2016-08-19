ÜNİVERSİTELERE FETÖ OPERASYONLARI SÜRÜYOR
FETÖ soruşturması kapsamında birçok üniversiteye operasyon düzenlendi, çok sayıda akademisyen açığa alındı
FETÖ operasyonlarının üniversite ayağı devam ediyor.
Konya'da FETÖ soruşturmasında Selçuk Üniversitesi'nden çoğu akademisyen 54 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. 29 kişi gözaltına alınırken Selçuk Üniversitesi eski rektörü Prof. Dr. Hakkı Gökbel'in de aralarında bulunduğu 25 kişi aranıyor.
Konya İl Emniyet Müdürlüğü'nün FETÖ'ye örgüte finans sağlayan ve örgüt faaliyetlerine iştirak eden kişilere yönelik başlattığı soruşturma devam ediyor. Delillendirme ve ifade alma işlemlerinin ardından FETÖ yapılanmasında aktif rol oynadığı öne sürülen kişiler tespit edildi. Konya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla akademisyenlere yönelik operasyon için harekete geçildi.
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
Bu Haberle İlgili Yorumlar