FETÖ soruşturması kapsamında birçok üniversiteye operasyon düzenlendi, çok sayıda akademisyen açığa alındı



FETÖ operasyonlarının üniversite ayağı devam ediyor.



Konya'da FETÖ soruşturmasında Selçuk Üniversitesi'nden çoğu akademisyen 54 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. 29 kişi gözaltına alınırken Selçuk Üniversitesi eski rektörü Prof. Dr. Hakkı Gökbel'in de aralarında bulunduğu 25 kişi aranıyor.



Konya İl Emniyet Müdürlüğü'nün FETÖ'ye örgüte finans sağlayan ve örgüt faaliyetlerine iştirak eden kişilere yönelik başlattığı soruşturma devam ediyor. Delillendirme ve ifade alma işlemlerinin ardından FETÖ yapılanmasında aktif rol oynadığı öne sürülen kişiler tespit edildi. Konya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla akademisyenlere yönelik operasyon için harekete geçildi.