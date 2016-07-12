

Üniversitelerde rektörlük yarışı bugün başladı. 37 üniversitede gerçekleştirilecek seçimlerin 20'si bugün başladı. İstanbul Teknik (İTÜ), Orta Doğu Teknik, (ODTÜ), Dokuz Eylül, Ege, Boğaziçi, Adana Bilim ve Teknoloji, Akdeniz, Atatürk, Ankara, Cumhuriyet, Çukurova, Dicle, Fırat, Gazi, Gaziantep, İnönü, Karadeniz Teknik (KTÜ), Ondokuz Mayıs, Trakya ve Yıldız Teknik (YTÜ) bugün seçim yapılan üniversiteler arasında yer alıyor.



Rektörlük seçim sonuçları ise 15 Temmuz'da açıklanarak YÖK'e bildirilecek. YÖK ise seçimde kazanan 6 adayı 3'e indirerek Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan da rektörü seçecek.



AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ'NDE 7 ADAY



Akdeniz Üniversitesi, rektör adayını belirlemek üzere sandık başına gitti. Eski Rektör Prof. Dr. İsrafil Kurtcephe'nin hakkında başlatılan soruşturmanın ardından görevden alınmasıyla birlikte yerine mevcut Vekil Rektör Prof. Dr. Mustafa Ünal atanmıştı. Prof. Dr. Kurtcephe'nin görev süresinin temmuz ayında dolması nedeniyle yeni rektör seçimi için bin 150 öğretim üyesi sandık başına gitti.



Adaylardan Vekil Rektör Prof. Dr. Mustafa Ünal, 2012 yılındaki son seçimde YÖK tarafından dönemin Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'e ismi ilk sırada sunulan ancak seçilemeyen Prof. Dr. İbrahim Demir, Prof. Dr. Muharrem Certel, Prof. Dr. Muharrem Kılıç, Prof. Dr. İsmail Boztosun, Prof. Dr. Nevzat Çevik, Prof. Dr. Hüseyin Basım sabah saatlerinde seçimin yapılacağı Atatürk Konferans Salonu'na geldi. Adaylar, öğretim üyelerini kapıda karşılayarak hepsiyle tek tek tokalaştı.



ATATÜRK ÜNİVERİSTESİ'NDE 15 ADAY ÇEKİŞİYOR



Erzurum'da 1957'de kurulan Atatürk Üniversitesi'nde öğretim üyeleri, 16'ncı rektör adayını belirlemek için sandık başına gitti. Rektör olmak için 1'i kadın 15 aday çekiştiği seçimlerde 1453 akademisyen oy kullanmak için uzun kuyruk oluşturdu.



Atatürk Üniversitesi Kültür Merkezi A salonunda yapılan seçimlerde oy kullanma işlemi saat 10.00'da başladı. Prof. Dr. Ömer Selim Yıldırım, Prof. Dr. Serdar Sevimli, Prof. Dr. Medine Güllüce, Prof. Dr. Mükerrem Kaya, Prof. Dr.Ümit Demir, Prof. Dr.Ümit Ertaş, Prof. Dr. Üstün Özen, Prof. Dr. Dursun Kaya, Prof. Dr. Azman Ateş, Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu, Prof. Dr. Nuri Bakan, Prof. Dr. Muhlis Macit, Prof. Dr.Önder Çalmaşur, Prof. Dr.Fahri Yavuz, Prof. Dr. Ömer Çomaklı'nın rektör adayı olmak için yarışıyor.



KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ'NDE İKİ ADAY VAR



Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) mevcut Rektörü Prof. Dr. Süleyman Baykal ile Prof. Dr. Orhan Aydın, rektörlük için yarışıyor. KTÜ Atatürk Kültür Merkezi'nde sabah saatlerinde başlayan oy verme işlemi 4 sandıkta sürerken kayıtlı bin 42 öğretim üyesi bulunuyor.



FIRAT ÜNİVERSİTESİ



Fırat Üniversitesi rektör adayı belirleme seçimlerinde oy kullanma işlemi başladı. Rektörlük seçimlerine aday olarak mevcut rektör Prof. Dr. Kutbeddin Demirdağ, Prof. Dr. Mehmet Şekerci, Prof. Dr. Erol Keleş, Prof. Dr. Hüseyin Turhan, Prof. Dr. Berrin Tarakçı Gençer ve Prof. Dr. Bilal Üstündağ katıldı.



İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ'NDE 7 ADAY VAR



Kıyasıya bir mücadelenin yaşanacağı Rektörlük seçimi İnönü Üniversitesi için büyük bir önem arz ederken seçimde 7 aday yarışacak. İnönü Üniversitesinin yeni Rektörünü belirleyecek seçimler Turgut Özal Kongre ve Kültür Merkezinde yapılacak. Saat 13:30 ile 18:00 saatleri arasında yapılacak oy verme işleminin ardından sayım işlemi gerçekleştirilecek. Öğretim üyelerinin en az yarısının hazır bulunmaması halinde ise seçimler 14 Temmuz 2016 tarihinde yapılacak.



GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ



Gaziantep Üniversitesi'nde 10 adayın yarıştığı rektörlük aday belirleme seçimi başladı. 2 dönemdir Gaziantep Üniversitesi'nde rektörlük görevini yürüten mevcut Rektör Yavuz Coşkun'un görev süresinin bitmesiyle, yeni rektörün belirleneceği rektörlük aday belirleme seçimi başladı. 10 adayın yarıştığı seçimde, yeterli çoğunluk sağlanarak seçime başlandı.



GAÜN'de rektörlük seçimlerinde aday olan isimler şöyle: Prof. Dr. Tevfik Gülsoy, Prof. Dr. Cahit Bağcı, Prof. Dr. Mehmet Koruk, Prof. Dr. İbrahim Güzelbey, Prof. Dr. Mehmet Tarakçıoğlu, Prof. Dr. Metin Bayram, Prof. Dr. Recep Yumrutaş, , Prof. Dr. Ali Gür, Prof. Dr. Orhan Göztaşı, Prof. Dr. Mustafa Namıduru. Rektör adaylarını belirleme seçiminde oy sayımına saat 15.00'te geçilecek, 17.00 ile 18.00 saatleri arasında sonuçlar açıklanacak.



SAMSUN ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (OMÜ)



Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi'nde bin 78 öğretim üyesi, üniversitenin yeni rektörünü belirlemek için bugün sandık başına gitti. OMÜ Kurupelit Yerleşkesindeki Atatürk Küştür ve Kongre Merkezi'nde başlayan seçimde 16 rektör adayı yarıştı. Rektör adayları Prof. Dr. Bünyamin Şahin, Prof. Dr. Ali Haydar Şahinoğlu, Prof.Dr. Fatma Aydın, Prof. Dr. Güven Önbilgin, Prof. Dr. Kaya Tuncer Çağlayan, Prof. Dr. Kenan Erzurumlu, Prof. Dr. Mahmut Aydın, Prof. Dr. Muhammet Dervişoğlu, Prof. Dr. Mustafa Bekir Selçuk, Prof. Dr. Ramazan Amanvermez, Prof. Dr. Sait Bilgiç, Prof. Dr. Şaban Sarıkaya, Prof. Dr. Şenol Eren, Prof. Dr. Yılmaz Can Kulis, Prof. Dr. Erdal Ağar ve Prof. Dr. Fazlı Arabacı üniversiteyi 4 yıllığına yönetebilmek için rektörlük görevine talip oldu.