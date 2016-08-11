

ÖSYM, 2016-ÖSYS yükseköğretim programlarına merkezi yerleştirme sonuçlarını dün açıkladı.







Açıklamaya göre, bu yıl, sınavsız geçiş dahil, hakkı olan 1 milyon 957 bin 626 adaydan 1 milyon 370 bin 7'si tercih yaptı. Tercih değerlendirme sonucunda, üniversitelerdeki 852 bin 396 kontenjandan 792 bin 249'una yerleştirme yapıldı. Devlet, vakıf, Kıbrıs ve diğer ülkelerdeki üniversitelerde lisans düzeyinde 25 bin 539, ön lisans düzeyinde 34 bin 608 olmak üzere toplam 60 bin 147 kontenjan boş kaldı. Geçen yıl 823 bin 739 kontenjana 784 bin 950 aday yerleşmiş, 38 bin 789 kontenjan boş kalmıştı.







ASKERİ LİSEDEN 249 KAZANAN







Okul türlerine göre başvuran ve yerleşen aday sayılarına bakıldığında, askeri liselerden ÖSYS'ye 668 aday başvurdu. Bu adayların 188'i lisans, 31'i YGS'yle önlisans, 30'u AÖF olmak üzere 249'u üniversiteye yerleşti. Astsubay hazırlama okullardan başvuran 638 adayın da 189'u üniversiteye yerleşti. Bu adaylardan 46'sı lisans programına, 10'u sınavsız ön lisans programına, 39'u YGS'yle ön lisans programına ve 94'ü ise AÖF'e yerleşti.



ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, adaylar yerleştirme sonuçlarını, ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle öğrenebilecek







Yerleştirme Sonuç Belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecek. ÖSYS sonuçlarına göre bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri, 15-19 Ağustos 2016 tarihleri arasında, elektronik kayıtlar ise 12-16 Ağustos 2016 tarihleri arasında yapılacak. Kayıt için adayların yerleştirildikleri yükseköğretim programının bağlı bulunduğu üniversiteye, belirtilen süre içerisinde başvurmaları gerekiyor. Elektronik kayıt yapan adaylar, üniversiteleri tarafından duyurulan belgelere ve tarihe göre işlem yapacak.