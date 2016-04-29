ÜNİVERSİTELER İLE İLGİLİ DÜZENLEMELER YOLDA
Beykoz Üniversitesi, İstanbul Ayvansaray Üniversitesi, İstanbul Kent Üniversitesi ve Semerkand Bilim ve Medeniyet Üniversitesi'nin kurulmasını ve bazı üniversitelerin isimlerinin değiştirilmesini öngören yasa tasarısı, TBMM Başkanlığı'na sunulduna sunuldu
Beykoz Üniversitesi, İstanbul Ayvansaray Üniversitesi, İstanbul Kent Üniversitesi ve Semerkand Bilim ve Medeniyet Üniversitesi'nin kurulmasını ve bazı üniversitelerin isimlerinin değiştirilmesini öngören yasa tasarısı, TBMM Başkanlığı'na sunuldu
Yeni vakıf üniversiteleri kurulması ve bazı üniversitelerinin isimlerinin değiştirilmesini öngören yasa tasarısı, TBMM Başkanlığına sunuldu.
Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanunu ile Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Tasarısı, bazı üniversitelerin isminin değiştirilmesini içeriyor.
Tasarıyla; Celal Bayar Üniversitesinin adı "Manisa Celal Bayar Üniversitesi", Tunceli Üniversitesinin adı "Munzur Üniversitesi", Yeni Yüzyıl Üniversitesinin adı "İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi", Yıldırım Beyazıt Üniversitesinin adı "Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi", Gedik Üniversitesinin adı "İstanbul Gedik Üniversitesi" olarak değiştiriliyor.
Düzenleme, yeni vakıf üniversitelerinin kurulmasını da öngörüyor. İstanbul'da Türkiye Lojistik Araştırmaları ve Eğitim Vakfı tarafından "Beykoz Üniversitesi", Plato Vakfı tarafından "İstanbul Ayvansaray Üniversitesi", Engelsiz Eğitim Vakfı tarafından "İstanbul Kent Üniversitesi" ve Hacegan Vakfı tarafından "Semerkand Bilim ve Medeniyet Üniversitesi" kurulacak.
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
Bu Haberle İlgili Yorumlar