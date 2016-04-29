

Beykoz Üniversitesi, İstanbul Ayvansaray Üniversitesi, İstanbul Kent Üniversitesi ve Semerkand Bilim ve Medeniyet Üniversitesi'nin kurulmasını ve bazı üniversitelerin isimlerinin değiştirilmesini öngören yasa tasarısı, TBMM Başkanlığı'na sunuldu







Yeni vakıf üniversiteleri kurulması ve bazı üniversitelerinin isimlerinin değiştirilmesini öngören yasa tasarısı, TBMM Başkanlığına sunuldu.







Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanunu ile Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Tasarısı, bazı üniversitelerin isminin değiştirilmesini içeriyor.







Tasarıyla; Celal Bayar Üniversitesinin adı "Manisa Celal Bayar Üniversitesi", Tunceli Üniversitesinin adı "Munzur Üniversitesi", Yeni Yüzyıl Üniversitesinin adı "İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi", Yıldırım Beyazıt Üniversitesinin adı "Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi", Gedik Üniversitesinin adı "İstanbul Gedik Üniversitesi" olarak değiştiriliyor.







Düzenleme, yeni vakıf üniversitelerinin kurulmasını da öngörüyor. İstanbul'da Türkiye Lojistik Araştırmaları ve Eğitim Vakfı tarafından "Beykoz Üniversitesi", Plato Vakfı tarafından "İstanbul Ayvansaray Üniversitesi", Engelsiz Eğitim Vakfı tarafından "İstanbul Kent Üniversitesi" ve Hacegan Vakfı tarafından "Semerkand Bilim ve Medeniyet Üniversitesi" kurulacak.