O Ülkeye Askeri Müdahale Gelebilir!
Yıldırım: Türkiye Hakikaten Büyük Bir Savaş Veriyor
Ünlü Oyuncu Uçakta Kalp Krizi Geçirdi!
Dev Transfer Tamamlandı! Draxler, Psg'de!
Fenerbahçe'ye Bedava Transfer: Taison
Fetö'cüler Yurtdışına Kaçarken Yakalandı
Memurlar Ssk'lı Eşine Kavuşacak!
Abd'den Tarihi Adım! İsrail Çıldırdı...
Adana İstanbul Uçak Bileti
Çikolata Slim Kullananlar Ne Diyor
Peluş Oyuncaklar Yaş Farkı Tanımıyor
Abd'den Türkiye İçin Güvenlik Uyarısı
Mardin'de Terör Örgütü Pkk Ve Hain Saldırıları Kınandı
Deaş'ın Karargah Binası İmha Edildi
Bakanlık'tan Erken Rezervasyon Uyarısı
El Bab'ın Anahtarı: Akil Tepesi
Pkk'nın Menfeze Tuzakladığı Patlayıcı İmha Edildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'bize Dokunan Hesabını İyi Yapsın'
Balık Alırken Mutlaka Dikkat Edilmesi Gerekenler!
Ukrayna'da Fetö Okullarına İnceleme

üniversiteler ile ilgili düzenlemeler yolda

ÜNİVERSİTELER İLE İLGİLİ DÜZENLEMELER YOLDA

Beykoz Üniversitesi, İstanbul Ayvansaray Üniversitesi, İstanbul Kent Üniversitesi ve Semerkand Bilim ve Medeniyet Üniversitesi'nin kurulmasını ve bazı üniversitelerin isimlerinin değiştirilmesini öngören yasa tasarısı, TBMM Başkanlığı'na sunulduna sunuldu

Tarih : 29 Nisan 2016, 15:11
Puan Ver : Üniversiteler İle İlgili Düzenlemeler Yolda(6/10)4


Beykoz Üniversitesi, İstanbul Ayvansaray Üniversitesi, İstanbul Kent Üniversitesi ve Semerkand Bilim ve Medeniyet Üniversitesi'nin kurulmasını ve bazı üniversitelerin isimlerinin değiştirilmesini öngören yasa tasarısı, TBMM Başkanlığı'na sunuldu



Yeni vakıf üniversiteleri kurulması ve bazı üniversitelerinin isimlerinin değiştirilmesini öngören yasa tasarısı, TBMM Başkanlığına sunuldu.



Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanunu ile Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Tasarısı, bazı üniversitelerin isminin değiştirilmesini içeriyor.



Tasarıyla; Celal Bayar Üniversitesinin adı "Manisa Celal Bayar Üniversitesi", Tunceli Üniversitesinin adı "Munzur Üniversitesi", Yeni Yüzyıl Üniversitesinin adı "İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi", Yıldırım Beyazıt Üniversitesinin adı "Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi", Gedik Üniversitesinin adı "İstanbul Gedik Üniversitesi" olarak değiştiriliyor.



Düzenleme, yeni vakıf üniversitelerinin kurulmasını da öngörüyor. İstanbul'da Türkiye Lojistik Araştırmaları ve Eğitim Vakfı tarafından "Beykoz Üniversitesi", Plato Vakfı tarafından "İstanbul Ayvansaray Üniversitesi", Engelsiz Eğitim Vakfı tarafından "İstanbul Kent Üniversitesi" ve Hacegan Vakfı tarafından "Semerkand Bilim ve Medeniyet Üniversitesi" kurulacak.








Etiketler: Üniversiteler  İle  İlgili  Düzenlemeler  Yolda    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER