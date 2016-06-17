ÜNİVERSİTEDEN MEZUNİYETİNE GİTTİ, İNTİHAR ETTİ
Osmaniye'de, geçen hafta üniversiteden mezun olan ve iki gündür kayıp olarak aranan 22 yaşındaki Ömer Kılıç, arkadaşlarının kaldığı apartın bodrumunda asılı olarak bulundu.
Dün akşam saatlerinde Fakıuşağı Mahallesi'ndeki Kardeşler Apart'ın A bloğuna asansör tamiri için gelen görevli, bodrum kata indiğinde doğalgaz borusunda birinin iple asılı olduğunu gördü. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, asılı gencin öldüğünü belirledi.
Yapılan incelemede polis, cesedin Korkut Ata Üniversitesi İktisat Fakültesi İşletme Bölümü 4'üncü sınıf öğrencisi Ömer Kılıç'a ait olduğunu, intihar etmiş olabileceğini belirledi. Kılıç'ın kaldığı Kredi Yurtlar Kurumu'ndan 13 Haziran'da ilişiğini kestiği, haber alamayan ailesinin de 15 Haziran'da Kahramanmaraş Emniyet Müdürlüğü'ne kayıp müracaatında bulunduğu belirtildi. Gencin cesedinin bulunduğu apartta ise arkadaşlarının kaldığı belirtildi.
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