ÜNİVERSİTEDEKİ 8 MART ETKİNLİĞİNE BIÇAKLI SALDIRI
Bilgi Üniversitesi'nde öğrencilerin düzenlediği 8 Mart etkinliğinde, dışarıdan geldiği belirtilen bir grup bıçaklı saldırıda bulundu. Bazı öğrencilerin yaralandığı bildirildi.
Bilgi Üniversitesi Santralistanbul Kampüsün'de kadınların 8 Mart etkinliğine turnikelerden atlayarak içeriye giren 30-40 kişi olduğu öğrenilen grup saldırdı. Öğrenciler, saldırganların bıçak kullandığını ve bazı öğrencilerin yaralandığını belirttiler.
Saldırının ardından öğrenciler olaya tepki gösterdi.
kaynak:hürriyet
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