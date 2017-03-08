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üniversitedeki 8 mart etkinliğine bıçaklı saldırı

ÜNİVERSİTEDEKİ 8 MART ETKİNLİĞİNE BIÇAKLI SALDIRI

Bilgi Üniversitesi'nde öğrencilerin düzenlediği 8 Mart etkinliğinde, dışarıdan geldiği belirtilen bir grup bıçaklı saldırıda bulundu. Bazı öğrencilerin yaralandığı bildirildi.

Tarih : 08 Mart 2017, 15:40
Puan Ver : Üniversitedeki 8 Mart Etkinliğine Bıçaklı Saldırı(6/10)7


Bilgi Üniversitesi Santralistanbul Kampüsün'de kadınların 8 Mart etkinliğine turnikelerden atlayarak içeriye giren 30-40 kişi olduğu öğrenilen grup saldırdı. Öğrenciler, saldırganların bıçak kullandığını ve bazı öğrencilerin yaralandığını belirttiler. 



Saldırının ardından öğrenciler olaya tepki gösterdi.



 



kaynak:hürriyet








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