Bilgi Üniversitesi'nde öğrencilerin düzenlediği 8 Mart etkinliğinde, dışarıdan geldiği belirtilen bir grup bıçaklı saldırıda bulundu. Bazı öğrencilerin yaralandığı bildirildi.



Bilgi Üniversitesi Santralistanbul Kampüsün'de kadınların 8 Mart etkinliğine turnikelerden atlayarak içeriye giren 30-40 kişi olduğu öğrenilen grup saldırdı. Öğrenciler, saldırganların bıçak kullandığını ve bazı öğrencilerin yaralandığını belirttiler.



Saldırının ardından öğrenciler olaya tepki gösterdi.







kaynak:hürriyet