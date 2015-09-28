

Alınan bilgiye göre, yerleşkeye girişlerin kontrol altına alınması amacıyla yerleştirilen turnikelerden öğrenci ya da personel kartı olanlar geçebilecek.







Uygulamanın ilk gününde kartsız öğrencilerin geçişine uyarı yapılarak izin verildi. Yeni kayıt yaptıranlar ise kart almaları için fakültelerin öğrenci işlerine yönlendirildi.