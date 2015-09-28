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üniversitede turnike dönemi... artık böyle girecekler

ÜNİVERSİTEDE TURNİKE DÖNEMİ... ARTIK BÖYLE GİRECEKLER

Ege Üniversitesinde güvenlik tedbirleri kapsamında yerleşke girişlerine kartlı geçiş sağlayan turnikeler konuldu.

Tarih : 28 Eylül 2015, 16:50
Puan Ver : Üniversitede Turnike Dönemi... Artık Böyle Girecekler(5/10)5


Alınan bilgiye göre, yerleşkeye girişlerin kontrol altına alınması  amacıyla yerleştirilen turnikelerden öğrenci ya da personel kartı olanlar geçebilecek. 


 


Uygulamanın ilk gününde kartsız öğrencilerin geçişine uyarı yapılarak  izin verildi. Yeni kayıt yaptıranlar ise kart almaları için fakültelerin öğrenci  işlerine yönlendirildi.







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