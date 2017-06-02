Artarak Dökülen Saçlara Dikkat!
Fenerbahçe'den Voleybola Transfer
Altının Kilogramı 142 Bin 300 Liraya Yükseldi
Diyarbakır'da Feci Kaza: 5 Kişi Hayatını Kaybetti
Seray Sever'den Nihat Hatipoğlu'na 'bebek' Sorusu
Suriye'de Gerilim! Abd Bir Kez Daha Vurdu
Atatürk'e Ve Annesine Küfreden Akar Tutuklandı
Aym'den İlk Fetö Kararı
Sim Kart Mobil Cihazlara Gömülü Olacak
Otomobil Endüstrisinin En İlginç 5 Mesleği
Karabükspor'da Çifte Transfer
Thy, 9'uncu Kez Avrupa'da En İyi Seçildi
Ağrı Kesici Yerine Kırmızı Biber Tüketin
Otomobilin Bagajından Silahla Vurulmuş 3 Yaralı Çıktı
Canlı Yayında 'lan' Kavgası!
Daha Fazla Beğeni Uğruna Oğlunun Hayatını...
Deniz Baykal'dan Adalet Yürüyüşü Açıklaması
Muhaliflerin Kongresiyle Ilgili Karar Çıktı
Kılıçdaroğlu Yürüyüşe Ara Verdi, Parti Grubuna Seslendi
Kayseri'deki 15 Askerin Şehit Olduğu Saldırı İle İlgili Flaş Gelişme

ÜNİVERSİTEDE KAVGA! ÇOK SAYIDA GÖZALTI


ÜNİVERSİTEDE KAVGA! ÇOK SAYIDA GÖZALTI
Tarih : 02 Haziran 2017, 16:58
Puan Ver : Üniversitede Kavga! Çok Sayıda Gözaltı(5/10)6


ANKARA Üniversitesi Cebeci Kampüsü'nde, karşıt görüşlü iki grup arasında kavga çıktı. Palaların kullanıldığı kavgada 3 kişi yaralanırken, 20'ye yakın gözaltı işlemi yapıldı. Kampüse giren polis ekipleri, kavga eden öğrencilere biber gazıyla müdahale etti. Cebeci Kampüsü'ndeki kavga, öğrenciler tarafından görüntülendi.



 



kaynak:milliyet








Etiketler: Üniversitede  Kavga  Çok  Sayıda  Gözaltı    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER