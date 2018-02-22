Konya Selçuk Üniversitesi Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı'nda görevli 2 kadın, kendilerini tehditle taciz eden daire başkanı hakkında suç duyurusunda bulundu. Konya 1. Aile Mahkemesi H.H.S. hakkında T.O. ile iletişime geçmemesi, ev, iş yeri ve ailesine yaklaşmaması konusunda tedbir kararı verdi.

TEHDİTLER YÜZÜNDEN SUSMUŞ

Daire başkanının özel kalemi olarak görev yapan 28 yaşındaki kadın, olayın geçen temmuz ayı sonlarında yaşandığını ancak tehditler ve ailesinin duymaması için sustuğunu belirtti.

"BENİMLE ŞEHVETLE CİNSEL İLİŞKİYE GİRMEK İSTER MİSİN?"

Genç kadın, "H.H.S. beni odasına çağırıp kapıyı kapattırdı. Hayatımda biri olup olmadığını sordu. Şaşkın bir şekilde 'Hayırdır başkanım' dedim. Israrla sorunca 'Hayır yok' dedim.

Bana bu kez 'Benimle sevgili olmak şehvetle cinsel ilişkiye girmek ister misin?' dedi. Çok korktum ve şaşırdım. 'Terbiyesizlik yapmayın ben sizin kızınızdan bile küçüğüm' deyip odadan çıktım. Sonra da yine sözle defalarca taciz etti" dedi.

"DURUMU AİLENE ANLATIRSAN SİZİ YAŞATMAM"

Habertürk'ten Zafer Samancı'nın haberine göre, H.H.S.'nin her fırsatta ruhsatlı silahını göstererek "Eğer olanları birine anlatır ya da sikâyetçi olursan seni de aileni de yaşatmam" diye tehdit ettiğini de öne süren T.O., "Durumu babama anlattım. Savcılığa gidip suç duyurusunda bulunduk. Başka bir kız arkadaşım da daha önce H.H.S. hakkında cinsel tacizde bulunduğu için şikâyetçi olmuştu" dedi.

"GENÇ OLSAM SANA AŞIK OLURDUM"

Ekim ayında H.H.S. hakkında suç duyurusunda bulunan aynı dairede görevli evli Y.C. de ifadesinde "Odasındayken bana 'Çok güzelsin genç olsam sana âşık olurdum' dedi. Sert tepki verince şaka yaptığını söyledi. Başka bir gün de dudaklarımın ve rujumun çok güzel olduğunu söyledi" dedi.

KADININ GÖREV YERİ DEĞİŞTİRİLDİ

H.S. ise iftiraya uğradığını savundu. Bu arada idari soruşturma kapsamında H.H.S. ve iki kadının görev yerleri değiştirildi. Üniversite yönetimi adli ve idari soruşturmanın devam ettiği gerekçesiyle açıklama yapamayacaklarını belirtti.

Kaynak: haberinburada