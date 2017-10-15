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Üniversite Mezunu Sözleşmeli Belediye İşçisi, Kadrolu Eşekle Sokakları Temizliyor

ÜNİVERSİTE MEZUNU SÖZLEŞMELİ BELEDİYE İŞÇİSİ, KADROLU EŞEKLE SOKAKLARI TEMİZLİYOR

Mardin'de üniversiteyi bitirdikten sonra geçici sözleşmeli olarak Artuklu Belediyesi'ne giren genç, kadrolu eşek ile Mardin sokaklarının temizliğini yapıyor.

Tarih : 15 Ekim 2017, 09:40
Puan Ver : Üniversite Mezunu Sözleşmeli Belediye İşçisi, Kadrolu Eşekle Sokakları Temizliyor(7/10)3

Artuklu Üniversitesi Ön Lisans Turizm ve Otelcilik Yüksek Okulu'nu bitirdikten sonra iş arayan Şehmus Uytun, iş bulamayınca belediyeye İŞKUR üzerinden sözleşmeli geçici işçi olarak girdi.

Hayalinde polis olmak olduğunu, bunun için çalıştığını kaydeden Sehmus Uytun, anne ve babasının hastalık nedeniyle çalışamadığını ve kız kardeşini okutmak, evin geçimini sağlamak için çalışmak zorunda olduğunu dile getirdi.

Şehmus Uytun, aldığı maaşın hakkını vermek gerektiği için severek çalıştığını belirtirken, Artuklu Belediyesi'nin kadrolu eşeğinden destek alarak Mardin sokaklarını temizliyor.

"PARAMIN HELAL OLMASI İÇİN SEVEREK YAPIYORUM"

7 aydır sözleşmeli çalıştığını kaydeden Uytun, "Aldığım paranın helal olması için işimi severek yapıyorum. Mardin'in dar sokaklarına araç girmediği için eşekler ile çöp topluyoruz. Mahalle temizliği yapıyorum günde en az 8 sokak temizliyorum" dedi.

"EŞEKLER DE MAAŞLARINI ALIYOR"

Ailesini geçindirmek için çalışmak zorunda olduğunu belirten Uytun, kendisinin üniversite mezunu olduğunu ve sözleşmeli çalıştığını belirtirken, sokakları temizlerken kullandığı eşeğin ise belediyede kadrolu olduğunu söyledi. Uytun, "Çalıştığım eşek evet kadrolu ama maaşlarını da alıyorlar. Eşeklerin maaşı saman ve kalacak yer. Bu konuda bir şey diyemem. Benim hayalim ailemi geçindirebileceğim bir iş. Babam geçmiş yıllarda iş yerinde rahatsızlandı ve bir daha çalışamadı. Annem de sözleşmeli işçiydi süresi dolduğu için şimdi işsiz. Bir kız kardeşim var lisede okuyor. Evin ihtiyaçlarını karşılamak için ben çalışmak durumundayım." dedi.

"EV GEÇİNDİRMEK İÇİN ÇALIŞMAK ZORUNDAYIM"

Şehmus Uytun, sözlerine şöyle devam etti:

"Hayallerimdeki meslek olmasa da ev geçindirmek için bu işi yapmak zorundayım. Öğle tatilinde polislik sınavlarına hazırlanıyor zaman zaman iş bakıyorum. Sabah 7.30'da mesaiye başlıyorum ve fırsat buldukça polislik sınavlarına hazırlanıyorum. Akşam 17.00'a kadar çalışıyorum. Öğlen aralarında zaman zaman iş ilanlarına bakıyorum. Bazen de polislik sınavlarına hazırlanıyorum. Öğrencilere mesajım ortaokuldan itibaren derslerine iyi hazırlansınlar. Hayatın ne getireceği belli olmuyor. Bir bakmışınız iş hayatına atılmış olabiliyorsunuz."

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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