Kredi ve Yurtlar Kurumu, bazı medya organlarında yer alan üniversite mezunlarına icra şoku haberleri üzerine açıklama yaptı.



"Son günlerde bazı basın- yayın organlarında “ 947 bin üniversiteli gence icra şoku” başlığıyla verilen, Kredi ve Yurtlar Kurumu'ndan kredi kullanan üniversite mezunu işsiz öğrencilere icra takibi için Vergi Dairelerine yazı gönderildiği, kredi ödemelerinin öğrenim süreleri sonunda erkek öğrenciler için iki yıl, kız öğrenciler için ise her hangi bir yerde sigortalı olarak işe başlamaları halinde yapılacağına dair taraflı ve yanlış haber üzerine kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi amacıyla aşağıdaki açıklamanın yapılmasına ihtiyaç duyulmuştur.



Bilindiği üzere 351 sayılı Kanunla kurulan Yüksek Öğrenim ve Kredi Yurtlar Kurumu kuruluş kanunun 17. Maddesi, “ Borç taksitlerini zamanında ödemeyenlerin birinci defada borçlarının bir seneliği, tekrarında ise tamamı ivedilik kazanır. Bu tarihten itibaren borç 6183 sayılı kanun hükümlerine göre mal sandıklarınca tahsil olunarak kuruma ödenir…” hükmündedir.



Bu nedenle borçlarını zamanında ödemeyen veya işsizlik nedeniyle erteleme talebinde bulunmayan borçlular bu madde gereğince Gelir İdaresi Başkanlığına bildirilmektedir.



Haberde 947 bin 173 olarak belirtilen kişi sayısı Kurumun kurulduğu 1961 yılından bugüne kadar Kuruma kredi borçlarını ödemedikleri için haklarında Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından icra takibi yapılanlarının tamamını ifade etmektedir. Bir başka ifadeyle takipteki bu borçlular Kurumdan erteleme talebinde bulunan işsiz borçlular değil, halen bir işyerinde sigortalı olarak çalışan, erteleme talebinde bulunmayan ve borçlarını zamanında ödemeyen borçlulardır.



Dolayısıyla haberde, 947 bin 173 kişinin “ yeni icralık borçlu” gibi gösterilmesi basın genel ahlak ve etik ilkeleri ile bağdaşmamaktadır. Ayrıca haberde iddia edildiği gibi Kurumumuzun öğrenim kredisinden dolayı öğrencilere doğrudan icra yetkisi bulunmamaktadır.



Yine aynı haberde, kredi ödemelerinin öğrenim süreleri sonunda erkek öğrenciler için 2 yıl, kız öğrenciler için ise her hangi bir yerde sigortalı olarak işe başladıktan sonra yapılacağına dair yanlış ifadelere de yer verilmiştir.



Uygulamada kız/erkek öğrenci ayrımı kesinlikle yapılmamakta olup, bütün öğrenciler okulun normal eğitim süresi bitiminden iki yıl sonra kredi borçlarını ödemeye başlarlar. Ancak borçlarını ödeyemeyecek durumda olan öğrenciler her hangi bir yerde sigortalı olarak işe başladıkları tarihe kadar Kuruma dilekçeyle başvuruda bulunmaları halinde borçlarını süre kısıtlaması olmadan erteleme hakkına sahiptir."