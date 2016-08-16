O Ülkeye Askeri Müdahale Gelebilir!
Yıldırım: Türkiye Hakikaten Büyük Bir Savaş Veriyor
Ünlü Oyuncu Uçakta Kalp Krizi Geçirdi!
Dev Transfer Tamamlandı! Draxler, Psg'de!
Fenerbahçe'ye Bedava Transfer: Taison
Fetö'cüler Yurtdışına Kaçarken Yakalandı
Memurlar Ssk'lı Eşine Kavuşacak!
Abd'den Tarihi Adım! İsrail Çıldırdı...
Adana İstanbul Uçak Bileti
Çikolata Slim Kullananlar Ne Diyor
Peluş Oyuncaklar Yaş Farkı Tanımıyor
Abd'den Türkiye İçin Güvenlik Uyarısı
Mardin'de Terör Örgütü Pkk Ve Hain Saldırıları Kınandı
Deaş'ın Karargah Binası İmha Edildi
Bakanlık'tan Erken Rezervasyon Uyarısı
El Bab'ın Anahtarı: Akil Tepesi
Pkk'nın Menfeze Tuzakladığı Patlayıcı İmha Edildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'bize Dokunan Hesabını İyi Yapsın'
Balık Alırken Mutlaka Dikkat Edilmesi Gerekenler!
Ukrayna'da Fetö Okullarına İnceleme

üniversite e-kayıt ne zaman bitiyor?

ÜNİVERSİTE E-KAYIT NE ZAMAN BİTİYOR?

YÖK, yoğunluk nedeniyle üniversiteye e-kayıt süresini uzattı. Peki e-kayıt işlemleri ne zaman bitiyor?

Tarih : 16 Ağustos 2016, 12:10
Puan Ver : Üniversite E-Kayıt Ne Zaman Bitiyor?(0/10)


Yükseköğretim Kurulu (YÖK), bugün saat 23.59'da bitmesi planlanan üniversitelere e-kayıt süresinin yoğunluk nedeniyle uzatıldığını duyurdu. Peki üniversite e-kayıt işlemleri ne zaman bitiyor? Üniversite e-kayıt işlemleri nasıl yapılır? Tüm detaylar haberimizde...



ÜNİVERSİTE E-KAYIT İŞLEMLERİ NE ZAMAN BİTİYOR?



Yükseköğretim Kurulu (YÖK), yoğunluk nedeniyle üniversitelere elektronik kayıt (e-kayıt) süresini 18 Ağustos Perşembe günü saat 23.59'a kadar uzattı.



YÖK'ten alınan bilgiye göre, bugün saat 23.59'da biteceği açıklanan e-kayıt işlemleri için, yoğun ilgi üzerine 18 Ağustos Perşembe günü 23.59'a kadar ek süre tanındı.



YÖK yetkilileri, bugüne kadar yaklaşık 320 bin öğrencinin e-kayıtla üniversiteye kayıt işlemlerini gerçekleştirdiğini belirtti.



İsteyen öğrencilerin üniversiteye giderek şahsen yaptırabileceği kayıt işlemlerinin süresinde ise bir değişiklik olmadı. Bu kayıtlar, 19 Ağustos Cuma günü sona erecek.








Etiketler: Üniversite  E-Kayıt  Ne  Zaman  Bitiyor    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER