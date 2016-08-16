ÜNİVERSİTE E-KAYIT NE ZAMAN BİTİYOR?
YÖK, yoğunluk nedeniyle üniversiteye e-kayıt süresini uzattı. Peki e-kayıt işlemleri ne zaman bitiyor?
Yükseköğretim Kurulu (YÖK), bugün saat 23.59'da bitmesi planlanan üniversitelere e-kayıt süresinin yoğunluk nedeniyle uzatıldığını duyurdu. Peki üniversite e-kayıt işlemleri ne zaman bitiyor? Üniversite e-kayıt işlemleri nasıl yapılır? Tüm detaylar haberimizde...
ÜNİVERSİTE E-KAYIT İŞLEMLERİ NE ZAMAN BİTİYOR?
Yükseköğretim Kurulu (YÖK), yoğunluk nedeniyle üniversitelere elektronik kayıt (e-kayıt) süresini 18 Ağustos Perşembe günü saat 23.59'a kadar uzattı.
YÖK'ten alınan bilgiye göre, bugün saat 23.59'da biteceği açıklanan e-kayıt işlemleri için, yoğun ilgi üzerine 18 Ağustos Perşembe günü 23.59'a kadar ek süre tanındı.
YÖK yetkilileri, bugüne kadar yaklaşık 320 bin öğrencinin e-kayıtla üniversiteye kayıt işlemlerini gerçekleştirdiğini belirtti.
İsteyen öğrencilerin üniversiteye giderek şahsen yaptırabileceği kayıt işlemlerinin süresinde ise bir değişiklik olmadı. Bu kayıtlar, 19 Ağustos Cuma günü sona erecek.
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
Bu Haberle İlgili Yorumlar