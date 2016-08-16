

Yükseköğretim Kurulu (YÖK), bugün saat 23.59'da bitmesi planlanan üniversitelere e-kayıt süresinin yoğunluk nedeniyle uzatıldığını duyurdu. Peki üniversite e-kayıt işlemleri ne zaman bitiyor? Üniversite e-kayıt işlemleri nasıl yapılır? Tüm detaylar haberimizde...







ÜNİVERSİTE E-KAYIT İŞLEMLERİ NE ZAMAN BİTİYOR?







Yükseköğretim Kurulu (YÖK), yoğunluk nedeniyle üniversitelere elektronik kayıt (e-kayıt) süresini 18 Ağustos Perşembe günü saat 23.59'a kadar uzattı.







YÖK'ten alınan bilgiye göre, bugün saat 23.59'da biteceği açıklanan e-kayıt işlemleri için, yoğun ilgi üzerine 18 Ağustos Perşembe günü 23.59'a kadar ek süre tanındı.







YÖK yetkilileri, bugüne kadar yaklaşık 320 bin öğrencinin e-kayıtla üniversiteye kayıt işlemlerini gerçekleştirdiğini belirtti.







İsteyen öğrencilerin üniversiteye giderek şahsen yaptırabileceği kayıt işlemlerinin süresinde ise bir değişiklik olmadı. Bu kayıtlar, 19 Ağustos Cuma günü sona erecek.