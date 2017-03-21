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uniti, siemens ile tam otomasyon araç üretim tesisi yapacak

UNİTİ, SİEMENS İLE TAM OTOMASYON ARAÇ ÜRETİM TESİSİ YAPACAK

İsveç kökenli araç startup firması Uniti, Alman devi Siemens ile tam otomasyon araç üretim tesisi konusunda işbirliğine gidecek.

Tarih : 21 Mart 2017, 11:43
Puan Ver : Uniti, Siemens İle Tam Otomasyon Araç Üretim Tesisi Yapacak(6/10)5


İsveç kökenli araç startup firması  Uniti, Alman devi Siemens ile tam otomasyon araç üretim tesisi konusunda işbirliğine gidecek.



İsveç merkezli şirket adını ilk kez elektrikli araç konseptini  için 1 milyon dolar finansmak elde ederek duyurmuştu. Şirket sadece bununla kalmayıp Siemens ile tam otomasyon bir otomobil üretim tesisi kurmak için antlaşma yaptıklarını açıkladı. Şirketin elde ettiği 1 milyon dolarlık rakamı  45 farklı ülkeden yaş aralığı 18 ile 85 arasında değişen 570 yatırımcı tarafından oluşturulurken firma tüm bunları sadece konsept aşamasındaki haliyle yapmayı başardı.



Şirket yaptığı açıklamada üreteceği uygun fiyatlı ürünlere ek olarak otonom sürüş yeteneği katmak istiyor. 2017 sonbaharında tanıtılacak olan araçlar için ise 2019 yılında trafiğe çıkılmasına kesin gözüyle bakılıyor.



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