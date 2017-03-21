

İsveç kökenli araç startup firması Uniti, Alman devi Siemens ile tam otomasyon araç üretim tesisi konusunda işbirliğine gidecek.



İsveç merkezli şirket adını ilk kez elektrikli araç konseptini için 1 milyon dolar finansmak elde ederek duyurmuştu. Şirket sadece bununla kalmayıp Siemens ile tam otomasyon bir otomobil üretim tesisi kurmak için antlaşma yaptıklarını açıkladı. Şirketin elde ettiği 1 milyon dolarlık rakamı 45 farklı ülkeden yaş aralığı 18 ile 85 arasında değişen 570 yatırımcı tarafından oluşturulurken firma tüm bunları sadece konsept aşamasındaki haliyle yapmayı başardı.



Şirket yaptığı açıklamada üreteceği uygun fiyatlı ürünlere ek olarak otonom sürüş yeteneği katmak istiyor. 2017 sonbaharında tanıtılacak olan araçlar için ise 2019 yılında trafiğe çıkılmasına kesin gözüyle bakılıyor.



BTK, Türkiye'nin İnternet Raporunu Yayınladı