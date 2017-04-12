

ABD'de yaşanan "çifte bilet" skandalının ardından yerde sürüklenerek kabinden indirilen yolcuyu suçlayan ve çalışanlarına "takdir mektubu" gönderen United Havayolları CEO'su Oscar Munoz, tepkiler üzerine özür dilemek zorunda kaldı.







United Havayollarının geçen pazar günü 3411 sefer sayılı uçuşunda yaşanan ve ülkede geniş yankı uyandıran olay, Munoz'un açıklamalarıyla her gün farklı bir boyuta taşınıyor.







Doktor olduğu öğrenilen 69 yaşındaki yolcu David Dao'nun güvenlik görevlileri tarafından yerde sürüklenerek kabinden çıkarılma görüntülerinin sosyal medyada yayınlanması üzerine yayınladığı ilk mesajda bu durumu "üzücü" olarak niteleyen ve yerlerinden kaldırılan tüm yolculardan özür dileyen Munoz, şirket çalışanlarına gönderdiği elektronik mektupta ise Dao'yu güvenlik görevlilerine "meydan okumak"la suçlamıştı.







kaynak:milliyet