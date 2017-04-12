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united airlines 750 milyonu duyunca çark etti!

UNİTED AİRLİNES 750 MİLYONU DUYUNCA ÇARK ETTİ!

Amerikan United Havayolları'nda, bilet iptallerine karşı uçak doluluğunu korumak için uygulanan çift bilet satma skandalının ardından şirket CEO'su özür diledi.

Tarih : 12 Nisan 2017, 14:39
Puan Ver : United Airlines 750 Milyonu Duyunca Çark Etti!(8/10)9


Amerikan United Havayolları'nda, bilet iptallerine karşı uçak doluluğunu korumak için uygulanan çift bilet satma skandalının ardından şirket CEO'su özür diledi. Olayın ardından New York Borsası'nın açılmasıyla şirketin hisseleri yüzde 3.3 değer kaybetti, şirketin piyasa değeri 750 milyon dolar azaldı








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