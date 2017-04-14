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uncharted: the lost legacy çıkış tarihi belli oldu

UNCHARTED: THE LOST LEGACY ÇIKIŞ TARİHİ BELLİ OLDU

Uncharted hayranları tarafından merakla beklenen Uncharted: The Lost Legacy çıkış tarihi belli oldu. Naughty Dog'un oyunu ön sipariş edenlere güzel sürprizleri var.

Tarih : 14 Nisan 2017, 11:15
Puan Ver : Uncharted: The Lost Legacy Çıkış Tarihi Belli Oldu(10/10)8


Uncharted hayranları tarafından merakla beklenen Uncharted: The Lost Legacy çıkış tarihi belli oldu. Naughty Dog'un oyunu ön sipariş edenlere güzel sürprizleri var.



Playstation plaformunun son en sevilen serilerinden Uncharted, The Lost Leagayile genişliyor. Geliştirici Naughty Dog,Uncharted 4‘ün genişleme paketi olan The Lost Legacy‘i geçtiğimiz yıl Aralık ayında duyurmuştu. Uncharted 4: A Thief's End‘e ihtiyaç duymadan ayrı olarak çalışabilen Uncharted: The Lost Legacyçıkış tarihibelli oldu. Geliştirici ayrıca bir tanıtım videosu yayınladı.



The Lost Legacy, Chloe Frazerve Nadine Rossgibi karakterlerin yer aldığı bir genişleme paketi. 10saatten fazla süren hikaye modu ve çoklu oyuncu modunun da bulunduğu oyun, Playstation 4için kutulu ve dijital olarak satılacak. Oyunun fiyatı 39,99Dolar olarak belirlendi. Oyun,22 Ağustos'ta Kuzey Amerika'da, 23 Ağustos'ta Avrupa'daçıkacak.



Öte yandan Sony, Playstation 2'nin efsane serilerinden Jak And Daxter'in 4 oyunun PS4‘e yenilenerek geleceğini belirtmişti. Naughty Dog, The Lost Legacy'i perakendecilerden ön sipariş ile alanlara Jak and Daxter: The Precursor Legacy‘nin ücretsiz bir kopyasını verecek.



Oyunu Playstation Store‘den ön sipariş ile alanlar oyun için Truant Pixeltarafından tasarlanmış bir temaya sahip olacak. Uncharted 4: A Thief's End Digital Deluxe Edition, Explorer's PackveyaTriple Packpaketlerine sahip olanlar,The Lost Legacy‘i dijital olarak bedavaya indirebilecek ancak ön sipariş bonuslarından yararlanamayacak.



Elder Scrolls Online, PC, PS4 ve Xbox One'da tüm hafta boyunca ücretsiz








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