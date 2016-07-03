

Sony, merakla beklenen Uncharted 4 Multiplayer: Lost Treasures indirilebilir içeriğini (DLC) ve oyunun 1.08 yamasını yayınladı. Uncharted 4, çıktığı tarih olan 10 Mayıs'tan bugüne kadar 1,8 milyondan fazla kişi tarafından 54 yıldan fazla süre oynandı. Geri bildirimlerle şekillenen ve lansman sonrası ilk içerik olan DLC ve büyük yamayla Uncharted 4, çoklu oyuncu moduyla, eskisine göre daha zengin bir oyun keyfi yaşatacak.



Yeni içerikle ücretsiz ilk harita ve yeni araçlar sunuluyor



Yayınlanan Uncharted 4 Multiplayer: Lost Treasures DLC, ücretsiz ilk haritayı, yeni oyun araçlarını ve karakter görünümlerini beraberinde getiriyor. Yayınlanan ilk harita, gizli suyollarını içeren Sunken Ruins (Batık Harabeler) olacak ve oyun için daha sonra sunulacak tüm DLC haritaları ücretsiz olarak sağlanacak.



İndirilebilen yeni içerikle kalıntıların yer aldığı oyun sandıkları satın alınabiliyor. Bu sandıklar arasında yeni P90 Long Gun ve takım arkadaşlarınızı ışınlamanıza imkân veren son derece heyecan verici Indra Mystical rotası bulunuyor. Sunulan yeni oyun araçlarıyla, karakterleri yeni görünümlere kavuşturmak da mümkün oluyor.



Büyük yamayla 70 yeni seviye



İndirilebilir içerikle birlikte yayınlanan 1,3GB'lik 1.08 eklentisi ise 70 yeni oyun seviyesini ve birçok iyileştirmeyi oyuncularla buluşturuyor. Kalıntılardan sandıklara kadar birçok araç kazanılarak yeni seviyelere geçilebiliyor. Her 5 seviyede bir, başka herhangi bir yöntemle elde edilemeyen özel görünümler kazanılma imkânı da oyun severlere bu yamayla sunuluyor. Seviye atlamak için maçları tamamlamak, puan ya da madalya kazanmak yeterli olacak. Ayrıca, bu eklentide son derece rekabetçi bir bölüm olan Ranked Team Deathmatch Mode revizyonu da eksiksiz bir şekilde tamamlandı.