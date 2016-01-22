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ünal aysal: galatasaray uefa için beni arasın

ÜNAL AYSAL: GALATASARAY UEFA İÇİN BENİ ARASIN

Galatasaray, titizlikle 12 Şubat’ta gerçekleştirilecek UEFA Finansal Kontrol Kurulu (CFCB) Yargı Komisyonu’na savunmasını hazırlarken eski bir dosttan haber geldi.

Tarih : 22 Ocak 2016, 15:03
Puan Ver : Ünal Aysal: Galatasaray Uefa İçin Beni Arasın(9/10)11


Galatasaray, titizlikle 12 Şubat'ta gerçekleştirilecek UEFA Finansal Kontrol Kurulu (CFCB) Yargı Komisyonu'na savunmasını hazırlarken eski bir dosttan haber geldi. Galatasaray Kulübü eski başkanı Ünal Aysal sarı-kırmızılı takıma bu konuda yardımcı olabileceğini söyledi.



Aysal, “Kurulun başındaki kişi Belçika eski başbakanı ve kendisi benim çok yakın dostum. Galatasaray yönetimi bu konuda destek istiyorsa beni aramaları yeterli. Ben elimden geleni yaparım” dedi.

Aysal daha önce yönetimin muhasebe teknikleri ve hesapları açısından yanlışlar yaptığını bu nedenle yaptıkları savunmanın UEFA'yı tatmin etmediğini belirterek, “Galatasaray'ın mali durumu UEFA'da çok daha iyi anlatılabilirdi. O zaman böyle bir ceza gelmezdi. Galatasaray yönetimi şubat ayı sonundaki yargı komisyonuna daha iyi hazırlanarak gitmeli” diye konuştu.



"HAKSIZLIK EDİYORLAR"

Galatasaray eski başkanı, camia içinden bazı kişilerin borçların kendi dönemine ait olduğunu ileri sürdüklerini ileri sürerek, “Hesaplar ortada. Bu yalnızca bizim döneme ait bir borç değildir. Son üç yılda ne kadar borca girildiğine bakılsın. Yapılan uyarılar var. Bu konuda daha hassas davranılabilinirdi” ifadelerini kullandı.








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