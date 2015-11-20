

Eski CHP Milletvekili Umut Oran, "olağanüstü kurultay" tartışmalarına ilişkin CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na seslenerek, "Olağanüstü kurultayın kaçınılmaz olduğunu artık lütfen görün. Aksi durumda olağanüstü kurultay kararını değil, istifa kararını vermek zorunda olacağınızı asla unutmayın" dedi.







Oran, bir otelde düzenlediği basın toplantısında, geçen hafta CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu ile yaptığı görüşmede, olağanüstü kurultayın gerekliliğine ilişkin görüşlerini aktardığını ve kurultayı toplamasını istediğini anımsattı.