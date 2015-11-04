

7 Haziran seçimlerinde ön seçime girmeyen ve genel merkez tarafından da milletvekili adayı gösterilmeyen eski CHP Mersin milletvekili Umut Oran CHP Genel Başkanlığı için adaylığını açıkladı.







Umut Oran yaptığı yazılı açıklamada, Kılıçdaroğlu'nun hiç vakit kaybetmeden olağanüstü kurultayı kendi iradesiyle toplaması ve acilen güvenoyu tazelemesi gerektiğini belirterek, “Genel Başkan Sayın Kemal Kılıçdaroğlu gerçeklerle yüzleşip gereğini yapmadığı takdirde en büyük görev CHP örgütüne ve mevcut kurultay delegelerine düşecektir” dedi.







Umut Oran, CHP Genel Başkanlığı için adaylığını açıkladı.