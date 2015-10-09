

Ankara'da sahipliyken bir aracın çarpması sonucu arka iki ayağı ve vücudunun arka bölümü ezilen akbaş kırması köpek, Kurtuluş Parkı'na terk edildi. Parktaki sokak hayvanlarını besleyen hayvansever Burçin Akalın, 'Umut' adını verdiği köpeği sahiplenerek, aylardır bakımını yürüttü. Bir hayvansever arkadaşının apartmanda üçüncü kattaki evinde kalan Umut'u Londra'dan bağışlanan yürüteçle haftada bir veya iki kez dışarı çıkarabilen Burçin Akalın, köpek için Ankara'da bahçeli ev arayışına girdi.







SEZEN AKSU SESLERİNİ DUYDU







Umut ve Burçin Akalın'ın sesini, sanatçı Sezen Aksu duydu. DHA'nın haberi sonrasında Sezen Aksu, menajeri aracılığıyla Burçin Akalın'a ulaştı. Menajeri tarafından Umut'un sağlık durumuna ilişkin bilgi alan sanatçı, bugün Akalın'ı aradı.







Çankaya Kaymakamlığı'nın apartmandakilerin şikayeti üzerine evden tahliyesini istediği Umut için devreye giren Sezen Aksu'nun bugün bizzat kendisinin aradığını belirten Burçin Akalın, Aksu ile görüşmesini şöyle anlattı:







“Sezen hanım dünden beri çok üzgün olduğunu söyledi. Hem Umut'un hem de benim düştüğümüz bu durumdan bahsetti. Umut'a özel bakım gerektiğini duyunca stüdyoya alacağını, orada bakımı devam eden iki köpek daha olduğunu ve bir kişinin bakımlarıyla ilgilendiğini anlattı. Umut'a özel bakım gerektiği ve kendisi de sürekli İstanbul'da bulunamayacağı için neler yapılabileceğini sordu. 'Çözüm üretmeye çalışalım. Buraya getirsek o şartlarda benim de gözüm arkada kalır' dedi."







Burçin Akalın, Aksu'nun Ankara'da bahçeli, bakımına uygun bir ev bulunamazsa Umut'u İstanbul'a götürebileceklerini, elinden gelen herşeyi yapacağını, gerekirse hayvansever tüm sanatçıları kendisinin arayacağını söylediğini de kaydetti. Ünlü sanatçının Umut'un her zaman yanında olduğunu ve her daim yanında olacağını belirttiğini de dile getiren Akalın, “İhtiyaçları ve gelişmeler konusunda da bilgilendirmemi istedi" dedi.